MISTIČNE NAPOVEDI

Perujski šamani: Trumpa v 2026 čaka resna bolezen, svet pa naravne katastrofe in vojna tveganja

Tradicionalni obred v Limi prinaša svarila, napoved naravnih katastrof in razhajanja o vojni v Ukrajini.
Šamani so nosili velike plakate svetovnih voditeljev, nad katerimi so prekrižali meče, zažigali kadilo, nekatere pa tudi simbolično poteptali. FOTO: Afp

Poleg Trumpa in Madura so šamani vihteli tudi plakate ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega predsednika Xi Jinpinga in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Afp

Skupina šamanov in zdravilcev iz obalnih, andskih in amazonskih regij Peruja je izvedla obred ob koncu leta. FOTO: Afp

Kaja Grozina
 31. 12. 2025 | 18:38
2:12
A+A-

V tradicionalnem novoletnem ritualu v mestu Lima so perujski šamani za Donalda Trumpa v letu 2026 napovedali resno bolezen, možen umik Nicolasa Madura iz Venezuele, negotove razplete vojne v Ukrajini ter potrese in nenavadne podnebne pojave. Obred ostaja predvsem simbolično sporočilo upanja in poziv k stabilnosti, miru in modrim odločitvam voditeljev. »Združene države naj se pripravijo, Trump bo resno zbolel,« je dejal šaman Juan de Dios Garcia. Med ritualom so šamani dvigovali in simbolno obravnavali tudi plakate ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega voditelja Xi Jinpinga, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Nad podobami so prekrižali meče, zažigali kadila, nekatere plakate pa celo simbolično poteptali, poroča Daily Mail

Skupina šamanov in zdravilcev iz obalnih, andskih in amazonskih regij Peruja je izvedla obred ob koncu leta. FOTO: Afp
Skupina šamanov in zdravilcev iz obalnih, andskih in amazonskih regij Peruja je izvedla obred ob koncu leta. FOTO: Afp

Glede vojne v Ukrajini niso bili enotni 

Napovedi o Venezueli so bile enotne: šamani vidijo Madurov poraz in njegov beg iz države. »Prosili smo za njegov umik in uzrli, da bo Trump imel moč, da ga prihodnje leto odstrani,« je dejala šamanka Ana María Simeón. O vojni v Ukrajini sta se napovedi razšli. Šaman Garcia je napovedal konec konflikta in »dvig zastave miru«, Simeónova pa, da se bo vojna nadaljevala. Šamani so svarili pred potresi in klimatskimi pojavi ter ob simboliki rumenih cvetov, kokinih listov in mečev prosili za ravnovesje v letu 2026. Njihove napovedi so v preteklosti nihale: lani se jedrska vojna med Izraelom in Gazo ni zgodila, leta 2023 pa so pravilno napovedali smrt Alberta Fujimorija, ki je 2024 umrl za rakom. Pred obredom so zaužili ajavasko in kaktus San Pedro za vizionarske uvide. Ritual ostaja del perujske kulturne identitete in simbol upanja na stabilnost in mir.

Poleg Trumpa in Madura so šamani vihteli tudi plakate ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega predsednika Xi Jinpinga in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Afp
Poleg Trumpa in Madura so šamani vihteli tudi plakate ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega predsednika Xi Jinpinga in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Afp

