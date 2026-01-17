Pestro glede prevzema Grenlandije: Trump bi evropske države kar ocarinil, oglasil se je predsednik Evropskega sveta

Ameriški predsednik Donald Trump je danes stopnjeval prizadevanja za priključitev Grenlandije ZDA. Več evropskim državam je zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka. V objavi na omrežju Truth Social je dodal, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in drugimi državami.

EU usklajuje odziv na grožnje Trumpa z uvedbo carin na uvoz iz več evropskih držav, ki v odziv na njegove težnje po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija tja pošiljajo svoje vojake, je danes po podpisu trgovinskega dogovora EU-Mercosur v Paragvaju povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. »Evropska unija bo vedno odločno branila mednarodno pravo, ne glede na to, kje bo treba, začenši na ozemlju držav članic EU. Za zdaj usklajujem skupni odgovor držav članic Evropske unije glede tega,« je na vprašanje o Trumpovih grožnjah s carinami na novinarski konferenci v paragvajskem Asuncionu odgovoril Costa. Če želimo blaginjo, je treba povezovati trge, ne pa uvajati carin, je še povedal na skupni novinarski konferenci s predsednikom Paragvaja Santiagom Peno in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Ta groženj predsednika ZDA ni komentirala.

Protest v Nuuku. FOTO: Alessandro Rampazzo Afp

Carine za Dansko, Norveško, Francijo, Nemčijo ...

Trump je danes stopnjeval prizadevanja za priključitev Grenlandije ZDA. Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost kot prve napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil, je zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov. »Te države, ki igrajo to zelo nevarno igro, so v igro vnesle raven tveganja, ki ni sprejemljiva ali trajnostna,« je v zapisu na družbenem omrežju Truth Social ocenil ameriški predsednik. Kot je zapisal, je zato nujno, »da se za zaščito svetovnega miru in varnosti sprejmejo strogi ukrepi, da se ta potencialno nevarna situacija hitro in brez dvoma konča«. Ob koncu je sicer poudaril, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in/ali katero koli od omenjenih držav. Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je sicer danes sprejela tudi Slovenija, a v zapisu ameriškega predsednika ni omenjena.