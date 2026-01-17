  • Delo d.o.o.
PRIKLJUČITEV GRENLANDIJE ZDA

Pestro glede prevzema Grenlandije: Trump bi evropske države kar ocarinil, oglasil se je predsednik Evropskega sveta

Antonio Costa: EU usklajuje odziv na grožnje Trumpa z uvedbo carin na uvoz iz več evropskih držav, ki v odziv na njegove težnje po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija tja pošiljajo svoje vojake.
Donald Trump si želi Grenlandije. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Donald Trump si želi Grenlandije. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
STA, M. J.
 17. 1. 2026 | 20:15
 17. 1. 2026 | 20:18
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je danes stopnjeval prizadevanja za priključitev Grenlandije ZDA. Več evropskim državam je zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka. V objavi na omrežju Truth Social je dodal, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in drugimi državami.

EU usklajuje odziv na grožnje Trumpa z uvedbo carin na uvoz iz več evropskih držav, ki v odziv na njegove težnje po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija tja pošiljajo svoje vojake, je danes po podpisu trgovinskega dogovora EU-Mercosur v Paragvaju povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. »Evropska unija bo vedno odločno branila mednarodno pravo, ne glede na to, kje bo treba, začenši na ozemlju držav članic EU. Za zdaj usklajujem skupni odgovor držav članic Evropske unije glede tega,« je na vprašanje o Trumpovih grožnjah s carinami na novinarski konferenci v paragvajskem Asuncionu odgovoril Costa. Če želimo blaginjo, je treba povezovati trge, ne pa uvajati carin, je še povedal na skupni novinarski konferenci s predsednikom Paragvaja Santiagom Peno in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Ta groženj predsednika ZDA ni komentirala.

Protest v Nuuku. FOTO: Alessandro Rampazzo Afp
Protest v Nuuku. FOTO: Alessandro Rampazzo Afp

Carine za Dansko, Norveško, Francijo, Nemčijo ...

Trump je danes stopnjeval prizadevanja za priključitev Grenlandije ZDA. Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost kot prve napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil, je zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov. »Te države, ki igrajo to zelo nevarno igro, so v igro vnesle raven tveganja, ki ni sprejemljiva ali trajnostna,« je v zapisu na družbenem omrežju Truth Social ocenil ameriški predsednik. Kot je zapisal, je zato nujno, »da se za zaščito svetovnega miru in varnosti sprejmejo strogi ukrepi, da se ta potencialno nevarna situacija hitro in brez dvoma konča«. Ob koncu je sicer poudaril, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in/ali katero koli od omenjenih držav. Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je sicer danes sprejela tudi Slovenija, a v zapisu ameriškega predsednika ni omenjena.

Več iz teme

Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
