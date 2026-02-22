Pestro na Trumpovem posestvu: ustrelili so moškega, ker je naredil nekaj prepovedanega

Po poročanju ameriškega CNN-a, ki se sklicuje na poročilo tajne službe, so agenti ameriške tajne službe in organi pregona okrožja Palm Beach ubili nekega moškega, ki je v nedeljo zjutraj nezakonito vstopil v varovano območje posestva Mar-a-Lago. Po poročanju tega portala ameriškega predsednika in ameriške prve dame Melanie Trump v času incidenta ni bilo na posestvu, saj sta bila takrat v Washingtonu v Beli hiši.

Moški, ki je bil v zgodnjih dvajsetih, je po poročanju CNN-a vstopil v varovano območje posestva okrog 1.30 ure. Po besedah tajne službe se je zdelo, da je nosil s seboj puško in kanister za gorivo. Agenti so se z moškim soočili in streljali. V incidentu ni bil poškodovan noben agent. Motiv za to dejanje so danes popoldne po slovenskem času še preiskovali.

Po poročanju Sky Newsa je tiskovni predstavnik ameriške tajne službe Anthony Guglielmi povedal, da je osumljeni iz Severne Karoline. Moški je bil sicer pogrešan, saj je njegova družina pred dnevi prijavila njegovo izginotje. Guglielmi je dejal, da preiskovalci verjamejo, da je zapustil Severno Karolino in šel na jug, vmes pa je vzel puško. Kot dodaja Sky News, je osumljenec šel skozi severna vrata Mar-a-Laga takrat, ko je drugo vozilo šlo ven.

Trump že večkrat tarča

Trump je bil med predsedniško kampanjo leta 2024 tarča dveh poskusov atentata. Na shodu v Pensilvaniji je julija 2024 20-letni Thomas Matthew Crooks proti njemu izstrelil več strelov, eden je zadel Trumpovo desno uho. Napadalca so ubili pripadniki tajne službe, ki poleg predsednikov varujejo tudi nekdanje predsednike in predsedniške kandidate.

Septembra 2024, dva meseca pred volitvami, je 59-letni Ryan Routh načrtoval atentat na Trumpa na igrišču za golf na Floridi. Routha je porota po kratkem sodnem procesu lani spoznala za krivega, da je skušal ustreliti Trumpa iz grmovja na njegovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. V začetku tega meseca je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen.