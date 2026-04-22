Pevec obtožen umora 14-letnice

Začelo se je sojenje 21-letnemu pevcu in tekstopiscu D4vd zaradi suma umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Na obravnavi, kjer so prebrali obtožnico, je pevec molčal in se večinoma skrival za svojo ekipo odvetnic, ki so se v njegovem imenu izrekle, da je nedolžen po vseh točkah obtožnice. Tri odvetnice D4vd-a so Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter, ki so v sodni dvorani poskrbele, da je bil obtoženi čim manj viden. D4vd, s pravim imenom David Anthony Burke, je bil oblečen v temna oblačila, roke pa je imel v lisicah. V sodni dvorani so bili tudi starši umorjene najstnice, Jesus Rivas in Mercedes Martinez, prav tako pa tudi njena sestra Jennifer Martinez Hernandez.

21-letni D4vd je obtožen umora 14-letne Celeste Rivas. FOTO: Los Angeles County District Atto Via Reuters

D4vd je obtožen umora prve stopnje v posebnih okoliščinah – iz zasede –, to pa je naredil tudi zaradi premoženjske koristi. Obtožen je tudi opolzkih in razuzdanih spolnih dejanj z osebo, mlajšo od 14 let, ter pohabljanja ostankov človeškega trupla. V kazenski ovadbi, ki jo je pridobil The California Post, piše, da je bila Celeste Rivas Hernandez umorjena in skoraj dva tedna pozneje razkosana. Dele njenega trupla so našli v prtljažniku avtomobila, registriranega na pevčevo ime. Poznavalci pravijo, da je bila obtožba glede finančne koristi dodana, ker naj bi D4vd menil, da bi obtožbe o spolnih odnosih z mladoletnico lahko ovirale njegovo glasbeno kariero. Blair Berk, ena od Burkovih odvetnic, je precej slavna. Zastopala je že nekatere znane hollywoodske pomembneže, ki so povzročali težave, vključno zin

Pevčevi zagovornici Blair Berk in Marilyn Bednarski FOTO: Ted Soqui/Reuters