Pevec obtožen umora 14-letnice

Začelo se je sojenje 21-letnemu pevcu in tekstopiscu D4vd zaradi suma umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Na obravnavi, kjer so prebrali obtožnico, je pevec molčal in se večinoma skrival za svojo ekipo odvetnic, ki so se v njegovem imenu izrekle, da je nedolžen po vseh točkah obtožnice. Tri odvetnice D4vd-a so Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter, ki so v sodni dvorani poskrbele, da je bil obtoženi čim manj viden. D4vd, s pravim imenom David Anthony Burke, je bil oblečen v temna oblačila, roke pa je imel v lisicah. V sodni dvorani so bili tudi starši umorjene najstnice, Jesus Rivas in Mercedes Martinez, prav tako pa tudi njena sestra Jennifer Martinez Hernandez.
21-letni D4vd je obtožen umora 14-letne Celeste Rivas. FOTO: Los Angeles County District Atto Via Reuters
D4vd je obtožen umora prve stopnje v posebnih okoliščinah – iz zasede –, to pa je naredil tudi zaradi premoženjske koristi. Obtožen je tudi opolzkih in razuzdanih spolnih dejanj z osebo, mlajšo od 14 let, ter pohabljanja ostankov človeškega trupla. V kazenski ovadbi, ki jo je pridobil The California Post, piše, da je bila Celeste Rivas Hernandez umorjena in skoraj dva tedna pozneje razkosana. Dele njenega trupla so našli v prtljažniku avtomobila, registriranega na pevčevo ime. Poznavalci pravijo, da je bila obtožba glede finančne koristi dodana, ker naj bi D4vd menil, da bi obtožbe o spolnih odnosih z mladoletnico lahko ovirale njegovo glasbeno kariero. Blair Berk, ena od Burkovih odvetnic, je precej slavna. Zastopala je že nekatere znane hollywoodske pomembneže, ki so povzročali težave, vključno z Lindsey Lohan
, Melom Gibsonom
, Britney Spears
, Harveyjem Weinsteinom
in Kanyejem Westom
.
Pevčevi zagovornici Blair Berk in Marilyn Bednarski FOTO: Ted Soqui/Reuters
Sojenje spremljajo tudi starši umorjene najstnice, Jesus Rivas in Mercedes Martinez, ter njena sestra Jennifer Martinez Hernandez. FOTO: Daniel Cole/Reuters