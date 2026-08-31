Pijan Madžar ukradel letalo, letel proti jedrski elektrarni, nato strmoglavil v polje sončnic (VIDEO)

24-letni moški naj bi v alkoholiziranem stanju ukradel manjše letalo Cessna 172, nato pa brez dovoljenja poletel proti jedrski elektrarni Paks. Njegov nevarni let je zaznal vojaški radar, zaradi česar je madžarska protizračna obramba v zrak poslala dva bojna letala Gripen. Drama se je končala s prisilnim pristankom v polju sončnic, nato pa še z nenavadnim poskusom pobega z avtomobilom.

Ukradel Cessno in poletel proti jedrski elektrarni

Vse se je začelo v soboto, 29. avgusta 2026. Vojaški radarji so zaznali manjše letalo, ki je letelo brez dovoljenja. Kmalu so ugotovili, da gre za letalo Cessna 172 Skyhawk, enega najbolj znanih in množično izdelanih letal v zgodovini, ki se zaradi svoje zanesljivosti pogosto uporablja tudi za šolanje pilotov. Preiskovalci sumijo, da je 24-letnik iz kraja Szomor letalo ukradel z letališča Kalocsa. Brez dovoljenja in brez načrta leta je nato vzletel ter se kmalu znašel na območju, kjer velja stroga prepoved letenja okoli edine madžarske jedrske elektrarne Paks.

Gre za pomemben energetski objekt, ki proizvede približno polovico vse električne energije na Madžarskem, zato je območje pod posebnim varnostnim režimom. Civilnim letalom je prepovedano približati se elektrarni na manj kot tri kilometre, prav tako pa ne smejo leteti pod višino 6000 metrov.

V zrak poslali dva Gripena

Ko je neidentificirano letalo vstopilo v občutljiv zračni prostor, je madžarska vojska nemudoma ukrepala. Takratni madžarski obrambni minister Romulusz Ruszin-Szendi je na Facebooku potrdil, da sta bili iz sestava madžarskih letalskih sil v zrak poslani dve bojni letali Gripen. »Dve letali Gripen sta bili poslani na območje na jugu Madžarske kot odgovor na grožnjo,« je zapisal minister in dodal, da je incident pokazal pomen ter visoko stopnjo stalne pripravljenosti protizračne obrambe.

Naloga pilotov bojnih letal je bila prestreči Cessno, jo vizualno identificirati in ugotoviti, kdo je na njenem krovu, ter oceniti, kakšno nevarnost predstavlja za nacionalno varnost in jedrski objekt. Drama se je končala le nekaj minut po prihodu bojnih letal. Pilot Cessne je prisilno pristal v polju sončnic v bližini kraja Gerjen, približno šest kilometrov od jedrske elektrarne Paks. Pri grobem pristanku je bilo letalo močno poškodovano, med drugim je bilo uničeno podvozje. Kljub temu je 24-letnik neverjetno ostal nepoškodovan.

FOTO: Poiice.hu

Bojna letala so locirala strmoglavljeno letalo in še naprej krožila nad območjem, dokler na kraj nista prispela reševalni helikopter in druge interventne službe. Toda s tem se nenavadna zgodba še ni končala.

Namesto pomoči naj bi hotel ukrasti še avtomobil

Po navedbah madžarske policije je 24-letnik zapustil poškodovano letalo in poskušal pobegniti. Policisti so ga opisali kot vidno vznemirjenega in zmedenega. Kmalu ga je na bližnji cesti opazil voznik, ki je ustavil in mu želel pomagati. Toda moški naj bi se namesto tega poskušal polastiti njegovega avtomobila in z njim odpeljati. Vozniku ga je na srečo uspelo ustaviti in mu preprečiti, da bi avtomobil odpeljal.

Policisti so kmalu prišli na kraj, 24-letnika prijeli in ga odpeljali na zaslišanje. Predhodni testi so pokazali, da je bil v času incidenta pod vplivom alkohola. Policija je odredila tudi dodatne toksikološke analize, s katerimi želijo ugotoviti, ali je bil morda pod vplivom še drugih psihoaktivnih snovi. Po zaslišanju so ga pridržali, policija pa je zahtevala tudi odreditev pripora.

Zoper 24-letnika bo uveden postopek zaradi neupravičenega odvzema oziroma kraje letala in drugih kaznivih dejanj. Preiskava vseh okoliščin incidenta še poteka.

Incident odprl določena vprašanja o varnosti letališč

Primer je obenem sprožil dilemo o varnostnih ukrepih na manjših letališčih, ki se uporabljajo za splošno oziroma športno letalstvo. Madžarske oblasti naj bi zaradi dogodka uvedle nujne inšpekcijske preglede na letališču Kalocsa, preverjanja pa naj bi izvedli tudi na drugih podobnih letališčih po državi. Čeprav so kraje letal zelo redke, je ta primer po navedbah vira opozoril na morebitne varnostne pomanjkljivosti. Preiskovalci še ugotavljajo, kaj je bil motiv 24-letnika in kako mu je uspelo neopaženo priti do letala, ga zagnati in z njim vzleteti.

Strokovnjaki za varnost ob tem opozarjajo, da so sodobne jedrske elektrarne sicer zasnovane tako, da lahko prenesejo različne zunanje vplive, vendar nameren napad z letalom še vedno velja za resno tveganje. Prav zato imajo jedrski objekti določena območja prepovedi oziroma omejitev letenja, katerih namen je zmanjšati možnost takšnega dogodka..