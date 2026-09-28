Popil »nedolžen« čaj, nato boj za življenje: 22-letniku se je srce ustavilo kar dvakrat!

Primer iz Avstrije je sprožil nova opozorila glede kratoma, rastline iz jugovzhodne Azije, ki se pogosto prodaja v obliki prahu ali čaja. Zdrav 22-letnik se je po zaužitju čaja iz kratoma nenadoma zgrudil v svojem stanovanju, njegovo srce pa se je ustavilo kar dvakrat. Zdravniki Univerzitetne klinike v Innsbrucku so primer opisali kot prvi zabeleženi srčni zastoj v Avstriji, povezan z izolirano zastrupitvijo s kratomom, navaja Kronen Zeitung.

Kratom ni brez tveganj Kratom je rastlina Mitragyna speciosa, ki izvira iz jugovzhodne Azije, predvsem iz Tajske, Malezije in Indonezije. Njene liste ljudje tradicionalno žvečijo ali iz njih pripravljajo čaj, danes pa se prodaja tudi kot prah, kapsule ali izvlečki. Glavna učinkovina je mitraginin. V manjših odmerkih lahko deluje poživljajoče, v večjih pa bolj pomirjevalno in opioidom podobno. Zato ga nekateri uporabljajo za lajšanje bolečin, sprostitev ali celo za blaženje odtegnitvenih simptomov, vendar njegovi učinki niso povsem predvidljivi. Kratom ni brez tveganj. Lahko povzroči slabost, omotico, zaspanost, pospešen ali upočasnjen srčni utrip, krče in odvisnost, v hudih primerih pa tudi resne zaplete. Nevarnost se poveča pri večjih odmerkih ali kombiniranju z drugimi snovmi in zdravili.

Mladeniča je našel sostanovalec. Bil je nezavesten, imel je krče in ni imel pulza, zato ga je takoj začel oživljati. Zdravnikom je uspelo ponovno vzpostaviti delovanje srca, vendar je kmalu zatem doživel še en srčni zastoj. Preiskave niso pokazale resnejše osnovne bolezni, prav tako niso našli znakov zastrupitve z alkoholom, sedativi, antidepresivi, amfetamini, kokainom ali opiati. Mladenič pa je povedal, da je pred tem pil čaj iz kratoma.

Srce mu je bilo le 25- do 30-krat na minuto

Ciljane toksikološke preiskave so v njegovi krvi pokazale močno povišane vrednosti mitraginina, glavne učinkovine kratoma. Zaradi ponavljajočih se epizod izrazito počasnega srčnega utripa, ko je imel le od 25 do 30 utripov na minuto, so mu morali vstaviti srčni spodbujevalnik. Po dveh tednih je bolnišnico zapustil brez trajnih posledic.

Zdravniki opozarjajo, da se kratom pogosto predstavlja kot razmeroma nenevaren rastlinski pripravek, vendar lahko povzroči tudi hude in potencialno smrtonosne zaplete. V manjših odmerkih lahko deluje poživljajoče, pri večjih pa imajo njegovi učinki lahko podobnosti z opioidi. Po navedbah nemških strokovnjakov njegova varnost in učinkovitost še nista dovolj raziskani, obstaja pa tudi tveganje za razvoj odvisnosti.