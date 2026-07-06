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Pivo za več kot deset evrov, jagode s smetano tri: takšne so cene na Wimbledonu

Letos so se najbolj podražile pijače.
Jagode s stepeno smetano veljajo za eno od zaščitnih kulinaričnih posebnosti Wimbledona. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Jagode s stepeno smetano veljajo za eno od zaščitnih kulinaričnih posebnosti Wimbledona. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

 FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

 FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Jagode s stepeno smetano veljajo za eno od zaščitnih kulinaričnih posebnosti Wimbledona. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
 FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
N. Č.
 6. 7. 2026 | 17:11
3:16
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Najprestižnejši teniški turnir na svetu ni znan le po vrhunskem tenisu, ampak tudi po visokih cenah. Kot poroča Večernji list, morajo obiskovalci Wimbledona poleg dragih vstopnic globoko seči v žep tudi za hrano in pijačo. Letos so se najbolj podražile pijače. Za kozarec piva Stella Artois je treba odšteti 8,85 funta (dobrih 10 evrov), podobne cene imajo tudi druga piva.

Kava Lavazza stane približno štiri evre, rogljiček nekoliko manj, čaj pa je nekoliko dražji od kave. V priljubljeni restavraciji Cafe Pergola, ki stoji v bližini osrednjega igrišča, sendviči stanejo okoli 4,75 funta, glavne jedi pa 20 funtov ali več.

Za brezalkoholne pijače je treba odšteti 2,90 funta, gin tonik pa stane 10,75 funta. Nekateri sendviči presegajo ceno 17 funtov oziroma okoli 20 evrov.

Tradicionalna porcija jagod s stepeno smetano, ki velja za zaščitni znak Wimbledona, po več kot desetletju skoraj nespremenjenih cen stane 2,85 funta (okoli 3,35 evra), kar je 15 penijev več kot lani. Čeprav podražitev ni velika, simbolično pomeni konec dolgega obdobja cenovne stabilnosti. Posebna različica z okusom jagod in smetane pa stane 9,30 funta.

 FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
 FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Za buteljko šampanjca tudi več kot 100 evrov

Največ pozornosti pa pritegnejo cene šampanjca. Po poročanju Večernjega lista buteljka šampanjca Lanson Le White v baru Walled Garden stane 110,20 funta, kar pomeni več kot 125 evrov. Pri nas se cene gibljejo okoli 40 evrov v trgovini.

Nekoliko cenejši sta različici Lanson Le Black Creation Brut za 98 funtov in Le Rosé Creation Brut za 102 funta. Na voljo so tudi manjše steklenice, ki stanejo od približno 28 do skoraj 58 funtov.

Draga so tudi vina. Pločevinka vina s prostornino 187 mililitrov stane nekaj več kot 10 funtov, najcenejši kozarec vina pa 7,20 funta.

Vsaj voda ostaja ugodnejša

Organizatorji so poskrbeli za eno cenovno prijaznejšo možnost. Obiskovalci lahko kupijo večkrat uporabno plastenko vode Evian za pet funtov, nato pa jo lahko brezplačno in neomejeno polnijo na številnih polnilnih mestih po kompleksu.

Na voljo je tudi hitra prehrana. Hrenovka v štručki stane 8,70 funta (dobrih 10 evrov), najcenejši sendviči pa nekaj manj kot pet funtov, medtem ko zapakirani sendviči stanejo okoli 6,50 funta.

Obisk Wimbledona ni poceni že pri nakupu vstopnic. Za vstopnico za zunanja igrišča (Grounds Pass) je bilo letos treba odšteti od približno 35 do 88 evrov, medtem ko so se cene sedežev na osrednjem igrišču gibale od okoli 117 do 368 evrov, odvisno od dneva tekmovanja in dela turnirja. Na neuradnem trgu so bile cene pogosto še precej višje, pri najbolj iskanih dvobojih pa lahko dosegajo tudi več tisoč evrov.

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