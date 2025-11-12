Plačevali so za lov na civiliste med obleganjem Sarajeva

Tožilci v Milanu so začeli preiskavo o tako imenovanih vikend ostrostrelcih iz Italije, ki naj bi med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali visoke zneske srbskim silam, da so lahko iz zabave streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

Tako imenovani vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na prebivalce obleganega mesta, poročajo italijanski časopisi.

Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj. V Milanu so zdaj po pisanju časnikov sprožili preiskavo, da bi identificirali ljudi, ki so sodelovali v pobojih.

Na ceniku naj bi bili otroci najdražja tarča.

Primer, o katerem je julija prvi poročal Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis pod sumom umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

O lovu na civiliste v BiH se je šušljalo že prej

Zupanič je film zgradil okoli pripovedi človeka, ki da je dobil priložnost sodelovati v lovu na ljudi, pa tudi na avtentičnih posnetkih ubijanja civilistov v obleganem Sarajevu in izpovedi zakoncev, ki trdita, da je ostrostrelec namerno ubil njuno enoletno hčerko.

Tožilstvo BiH je začelo navedbe iz filma preiskovati pred tremi leti. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma proti neznanim osebam vložila tedanja sarajevska županja Benjamina Karić.

O lovu na civiliste v BiH se je sicer šušljalo že prej. Med prvimi, ki je o tem govoril javno, je bil italijanski novinar, avtor in soustanovitelj založbe Infinito Edizioni Luca Leone. V svoji knjigi z naslovom The Bastards of Sarajevo, ki je bila prvič objavljena leta 2014, omenja nekatere tuje turiste, ki ustrezajo opisom strelcev iz filma Sarajevo safari.