  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POTEKAJO PREISKAVE

Plačevali so za lov na civiliste med obleganjem Sarajeva

V Italiji preiskava o vikend ostrostrelcih med obleganjem Sarajeva.
Obleganje Sarajeva se je začelo 5. aprila 1992 in je trajalo 1425 dni. V tem času je umrlo več kot 11.000 ljudi. FOTO: Reuters
Obleganje Sarajeva se je začelo 5. aprila 1992 in je trajalo 1425 dni. V tem času je umrlo več kot 11.000 ljudi. FOTO: Reuters
STA, I. R.
 12. 11. 2025 | 05:43
2:33
A+A-

Tožilci v Milanu so začeli preiskavo o tako imenovanih vikend ostrostrelcih iz Italije, ki naj bi med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali visoke zneske srbskim silam, da so lahko iz zabave streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

Tako imenovani vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na prebivalce obleganega mesta, poročajo italijanski časopisi.

Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj. V Milanu so zdaj po pisanju časnikov sprožili preiskavo, da bi identificirali ljudi, ki so sodelovali v pobojih.

Na ceniku naj bi bili otroci najdražja tarča.

Primer, o katerem je julija prvi poročal Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis pod sumom umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

O lovu na civiliste v BiH se je šušljalo že prej

Zupanič je film zgradil okoli pripovedi človeka, ki da je dobil priložnost sodelovati v lovu na ljudi, pa tudi na avtentičnih posnetkih ubijanja civilistov v obleganem Sarajevu in izpovedi zakoncev, ki trdita, da je ostrostrelec namerno ubil njuno enoletno hčerko.

Tožilstvo BiH je začelo navedbe iz filma preiskovati pred tremi leti. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma proti neznanim osebam vložila tedanja sarajevska županja Benjamina Karić.

O lovu na civiliste v BiH se je sicer šušljalo že prej. Med prvimi, ki je o tem govoril javno, je bil italijanski novinar, avtor in soustanovitelj založbe Infinito Edizioni Luca Leone. V svoji knjigi z naslovom The Bastards of Sarajevo, ki je bila prvič objavljena leta 2014, omenja nekatere tuje turiste, ki ustrezajo opisom strelcev iz filma Sarajevo safari.

 

Več iz teme

SarajevoItalijaBiHtožilstvoObleganje
ZADNJE NOVICE
08:56
Novice  |  Slovenija
SEVERNI SIJ

Poglejte, kakšne prizore na nebu so zjutraj v objektiv ujeli nekateri Slovenci! (FOTO)

Morda boste pojav lahko videli tudi nocoj. Preberite, kje in kdaj.
12. 11. 2025 | 08:56
08:41
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Andraž Šporar bi rad zablestel v svoji Ljubljani

Andraž Šporar v spodbudni formi pred reprezentančnim izzivom. Vrnitev v Bratislavo mu je vlila novo moč.
Siniša Uroševič12. 11. 2025 | 08:41
08:20
Bulvar  |  Zanimivosti
PETNAJSTLETNI FRANCOZ

Razkrit skrivnostni detektiv iz Louvra, ki se je oktobra znašel sredi odmevnega ropa

Petnajstletnega Francoza po tatvini iz muzeja v objektiv ujel fotograf.
12. 11. 2025 | 08:20
08:07
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Vinska kraljica je izrazila zadovoljstvo, Martin blagoslovil mošt, na vrsti so kletarji (FOTO)

Ob glasbi in ponudbi na strojnicah na prizorišču tradicionalnega martinovanja so organizatorji pripravili bogat spremljevalni program.
Oste Bakal12. 11. 2025 | 08:07
07:55
Bralci
BRALCI POROČAJO

Slovenski vodnik na Filipinih: Zmanjkalo je elektrike in vode, nato smo izgubili še mobilni signal ...

Vodnik Senad Osmanaj se je znašel sredi naravne katastrofe na Filipinih. Naletel je na razdejanje, ki sta ga v manj kot tednu dni pustila dva supertajfuna.
12. 11. 2025 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Razno
NAPREDNO

Na Duplici preplet dediščine in inovacije

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki je vložilo 150 tisočakov za hitrejši oblak

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Drugačen oddih v Zagrebu, ki ga ne smete zamuditi

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki