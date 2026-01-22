Gora se je zrušila na kamp, slišati je glasove, med pogrešanimi tudi otroci: »Še vedno se tresem« (FOTO)

Reševalne službe na Novi Zelandiji iščejo več oseb, med njimi otroke, ki so izginili po tem, ko se je v kampu zaradi neviht, ki so povzročile veliko škodo, sprožil plaz.

FOTO: Handout Afp

Plaz se je sprožil v četrtek zjutraj v kampu v turističnem središču Mount Maunganui. Minister za izredne razmere Mark Mitchell je potrdil, da je med pogrešanimi tudi deklica. »Razmere so trenutno spremenljive in občutljive. Vsi delajo, kolikor je mogoče, da bi dosegli najboljši možni izid, vendar ni dvoma, da gre za zelo težko in zahtevno situacijo,« je sporočil.

Predstavnik gasilske službe William Pike je povedal, da so prvi reševalci, ki so prišli na kraj nesreče, slišali klice na pomoč iz plazu.

»Prebivalci so poskušali priti do ruševin in slišali so glasove. Tudi naša prva gasilska ekipa, ki je prispela na kraj, je lahko slišala isto,« je dejal.

Posnetki s kraja nesreče prikazujejo prevrnjene počitniške prikolice in izruvana drevesa. Priče so lokalnim medijem povedale, da so slišale izjemno močan zvok, preden je velik del pobočja zadel kamp, navaja Guardian.

Alister McHardy, ribič, ki je bil v bližini, je dejal, da je slišal »bobnenje, podobno grmenju, in pokanje dreves«, preden je pogledal navzgor in videl, kako se je »celotno pobočje zrušilo«.

FOTO: Tvnz Via Reuters

FOTO: Tvnz Via Reuters

»Ljudje so tekali naokrog in kričali, videl sem, kako je nekatere vrglo po tleh. Ljudje so ujeti,« je povedal.

Grozi je bil priča tudi avstralski turist Sonny Worrall, ki je bil med nesrečo v bazenu.

»Slišal sem, kako je počilo drevo, in videl, kako prihaja zemlja. Pogledal sem za seboj in zagledal velik plaz, ki se mi je približeval. Še vedno se tresem. Moral sem skočiti, kolikor hitro sem mogel, in se potopiti v drugi bazen. To je bilo eno najstrašnejših doživetij v mojem življenju. Bil sem najbližje plazu, bilo je kot v filmu,« je povedal.

Še en plaz je prizadel bližnji Papamoa, kjer sta dve osebi umrli, severno od Aucklanda pa iščejo osebo, katere vozilo je odnesla deroča voda.

Rekordne padavine

Mitchell je dejal, da deli vzhodne obale izgledajo kot »vojna cona«, helikopterji pa so bili napoteni na teren, da bi rešili družine, ki so se zaradi poplav zatekle na strehe. V Taurangi, mestu, ki je najbližje Mount Maunganuiju, je v 30 urah padlo 295 milimetrov dežja. Nacionalna agencija za upravljanje izrednih razmer je sporočila, da danes pričakujejo nov val obilnih padavin. »Dež pada na že razmočena tla, kar pomeni, da so posledice, kot so podiranje dreves, plazovi, poplave in nevarne razmere na rekah, še verjetnejše,« je objavila.