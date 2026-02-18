Plaz zasul skupino smučarjev, deset jih še vedno pogrešajo (VIDEO)

V severni Kaliforniji na gori Castle Peak v gorovju Sierra Nevada je v torek snežni plaz zasul skupino 16 smučarjev, ki so smučali izven urejenih prog. Šest jih je preživelo, deset jih še vedno pogrešajo, so sporočile lokalne oblasti. V skupini so bili tudi štirje smučarski vodniki. Reševalne enote še vedno preiskujejo območje nesreče, v akciji po pojasnilih urada šerifa okrožja Nevada sodeluje okoli 45 reševalcev. »Vremenske razmere ostajajo zelo nevarne,« so še sporočili.

Center za plazove v gorovju Sierra Nevada je izdal opozorilo o visoki nevarnosti snežnih plazov za obdobje med torkom in sredo zjutraj po lokalnem času. Višina snežne odeje bi v naslednjih 48 urah na območju lahko dosegla 2,4 metra, pričakujejo tudi veter s hitrostjo do 90 kilometrov na uro, podatke nacionalne vremenske službe povzema francoska tiskovna agencija AFP.