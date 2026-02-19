Plaža, ki jo spreminja pohlep: z nasipavanjem uničili simbol Jadrana

Priljubljena plaža Zlatni rat na Braču, ki velja za eno najlepših plaž na Hrvaškem, je v zadnjem času močno spremenila svojo podobo. Domačini že nekaj časa opozarjajo, da so namerni posegi v obalno črto in obsežno nasipavanje na območju Malega rata povzročili dramatične spremembe morskih tokov, ki so bili ključni za nastanek in ohranjanje znamenite plaže. Krivda je po njihovem tudi v velikem številu plovil, ki se vsako poletje zasidrajo tik ob tamkajšnji obali.

Portal Morski je objavil pismo ogorčenih domačinov, ki trdijo, da so za to krivi pristojni organi, ki bi katastrofo lahko preprečili. Po njihovih navedbah so se na omenjenem območju izvajali ukrepi brez ustreznih okoljskih študij, ki so trajnostno spremenili obalo. Občinski načrti naj bi nasipavanje na območju predstavljali kot sanacijo, domačini pa trdijo, da gre za grobo poseganje v naravni sistem: »Med letoma 2020 in 2023 so bile izvedene najslabše odločitve v zgodovini fenomena Zlatni rat, ki so povzročile opustošenje in nezaslišane posledice za ta edinstveni naravni biser.«

Posegi so bili izvedeni predvsem v korist ozkega kroga koncesionarjev.

Kot dodajajo, je v načrtu občine lažno zapisano celo, da nasipavanje ne pomeni spremembe obale. »Kamniti valobran in gramoz plaže sta nadaljevanje iste zasnove in enakih naravnih materialov obstoječe plaže in obale, tako da zadevni projekt obnavlja in rehabilitira plažo ter ne spreminja obstoječega naravnega stanja,« je med drugim zapisano v zasnovi projekta. Domačini ob tem opozarjajo, da so spremembe obstoječega naravnega stanja na obali vidne celo s satelitskih posnetkov na Googlovih zemljevidih, »očitne so znatne spremembe zunanjih meja obale in s tem celotne površine občine Bol«.

Posledice posegov v naravno okolje so že zelo vidne: plaža na vzhodni strani Zlatnega rata se širi oziroma pridobiva prod, medtem ko plaža na zahodni strani izginja. Poleg tega naj bi se vrh Zlatnega rata zmanjšal za več deset metrov (na portalu poročajo celo o 40 oziroma 50 metrih). Podvodni greben na zahodni strani je popolnoma gol in viden, česar niso zabeležili še nikoli v zgodovini.

Kot še poudarjajo, je skrb vzbujajoče predvsem to, da naj bi bili posegi izvedeni predvsem v korist ozkega kroga koncesionarjev, ki so si z razširitvijo obale zagotovili več prostora za ležalnike, lokale in druge (športne) dejavnosti, da bi z njimi – ne glede na posledice – dosegli zasebne interese.