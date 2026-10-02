Plenilec postal turistična atrakcija, v dveh tednih privabil 600.000 ljudi

V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600.000 ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva, mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Približno 3,5 metra dolgega plenilca so v tem mestu na jugovzhodni obali Južne Koreje prvič opazili 18. septembra v ozkem vodnem kanalu severnega pristanišča. Obalna straža ga je skušala s plovili, s katerih so za njim brizgali vodne curke, spodbuditi, da bi se vrnil na odprto morje, vendar jim ni uspelo. Zdaj naj bi to poskušali doseči z mrežami.

Obalna straža ga je skušala s plovili, s katerih so za njim brizgali vodne curke, spodbuditi, da bi se vrnil na odprto morje. FOTOGRAFIJI: Afp

Poročila o tem, katere vrste je, se razlikujejo, domnevajo pa, da bi lahko šlo za bikovskega morskega psa. Oboževalci so ga po korejskem imenu za severno pristanišče Busana ljubkovalno poimenovali Bukhangi. Mestne oblasti so sporočile, da je v mesto v slabih dveh tednih prišlo 600.000 ljudi, da bi ga videli. Samo med nedavnim štiridnevnim praznikom je park, kamor je morski pes zašel, obiskalo pol milijona ljudi, medtem ko ga konec tedna navadno obišče 2000 ljudi. Medtem ko oblasti razmišljajo, kako bi mu pomagali, se mu je župan mestazahvalil za brezplačno reklamo, ki bi sicer stala »trilijone«. Z množičnim obiskom je namreč prispeval k nepričakovanemu razcvetu lokalnega gospodarstva, ki se kaže tudi s 30-odstotnim porastom prodaje sladoleda v obliki morskega psa v bližnjih trgovinah. V zahvalo je mesto izgubljenega plenilca imenovalo za svojega častnega ambasadorja, potem ko je 91 odstotkov udeležencev ankete na družbenih omrežjih podprlo to idejo.

Kim Jin-koo, profesor globalnega ribištva na Nacionalni univerzi Pukyong, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da morski psi ob obalah Južne Koreje niso običajni. Ker se je temperatura morja okoli države povišala, pa se zdi, da so se njenim obalam približali bikovski morski psi, ki se običajno zadržujejo v subtropskih in tropskih vodah, je dejal. Bukhangi je najnovejši živalski zvezdniški fenomen, ki je prevzel Južno Korejo, potem ko je med drugim aprila velik interes vzbudil mladi volk Neukgua, ki je pobegnil iz živalskega vrta. Devet dni je bil na prostosti, preden so ga ujeli.