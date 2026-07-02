Umrl na Mount Everestu, po 30 letih razkrit misterij zelenih škornjev

Na skalnem previsu severnega pobočja najvišje gore na svetu Mount Everest, na okoli 8500 metrih nadmorske višine, že 30 let leži truplo alpinista. Zaradi neonsko zelenih višinskih čevljev znamke Koflach na nogah je bil nesrečnik v svetovni gorniški srenji znan kot Zeleni škornji. Ves ta čas je bil srhljivi mejnik za tisoče plezalcev, ki so se tudi sami znašli na tako imenovanem območju smrti, kot mu pravijo zaradi zmanjšane količine kisika v zraku.

Zeleni škornji so bili srhljiv mejnik za tisoče plezalcev, ki so se tudi sami znašli na območju smrti

Veliko je bilo ugibanj o tem, za koga gre. Mnogi so domnevali, da je bil to indijski alpinist Tsewang Paljor. Zdaj je končno razrešena tudi ta uganka, in to s pomočjo analize DNK, ki jo je opravila indijsko-tibetanska mejna policija. Izkazalo se je, da gre za indijskega alpinista Dorjeja Morupa. Desetega maja 1996 je bil član šestčlanske odprave indijsko-tibetanske mejne policije, ki je naskakovala Everest po severni steni. Ko je skupina blizu vrha naletela na hud snežni metež, so se trije člani obrnili. Morup je vzpon nadaljeval s Paljorjem in Tsewangom Samanlo. Vsi trije so kmalu zatem umrli na gori. V katastrofi na Everestu maja 1996 je skupaj umrlo osem plezalcev. Sneg in led sta Morupovo truplo ohranila desetletja.

Truplo Dorjeja Morupa bodo prepeljali v dolino. FOTO: Indijsko-tibetanska Mejna Policija

Indijske oblasti so se odločile, da bodo truplo vrnile v dolino, in sicer prek tibetanske strani najvišje gore sveta. Za to bo potrebnih najmanj šest izkušenih šerp, specializiranih za tehnično reševanje na ekstremnih višinah. Poleg tega je treba pred prevozom trupla v nepalsko prestolnico Katmandu in nato v Indijo pridobiti številna dovoljenja kitajskih oblasti v Tibetu.