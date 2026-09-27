Po 71 letih so jo vrgli iz stanovanja (FOTO)

Invalidska upokojenka Maricarmen Abascal, stara 87 let, je v madridski četrti Retiro živela 71 let. V stanovanje se je vselila leta 1956, pri 17 letih, in redno plačevala najemnino. A leta 2018 je nepremičnino kupila družba Urbangestion in najemnino zvišala za petkrat, na kar 2650 evrov. Bivanje v stanovanju je za žensko postalo finančno nevzdržno. Družba je zavrnila celo ponudbo glasbenika Jamesa Rhodesa, da bi plačeval najemnino namesto nje.

Po sedmih letih sodnih sporov so v sredo izvršili deložacijo. Pred tem je prišlo do spopadov med stotinami aktivistov in sosedov, ki so vso noč stražili pred domom ženske, ter številnimi policisti v opremi za obvladovanje izgredov. Prizor izčrpane ženske, ki so jo pred televizijskimi kamerami odpeljali z reševalnim vozilom, je Maricarmen spremenil v simbol socialne, gospodarske in politične stiske, ki se tiče že milijone Špancev.

Na tisoče ljudi se je spontano zbralo na trgih v približno dvanajstih mestih po vsej državi, od Barcelone in Valencie do Seville in Ovieda.

Protestniki so zahtevali pravico do stanovanja in ukrepe proti deložacijam ter vrtoglavo visokim najemninam.

Samo v Madridu se je na poziv sindikata najemnikov, objavljenem na družbenih omrežjih, zbralo deset tisoč ljudi. Protestirali so pred stavbo v prestižni četrti Chamberí, kjer je madridska avtonomna skupnost za 6,3 milijona evrov javnega denarja kupila več kot 200 kvadratnih metrov veliko stanovanje v najvišjem nadstropju s teraso.

Španska policija odstranjuje enega od aktivistov, ki so poskušali preprečiti deložacijo. FOTO: Susana Vera/ Reuters

Sprva je bilo namenjeno predsednici regionalne vlade Isabel Ayuso iz Ljudske stranke. Protestniki so vzklikali »Sramota!« ter zahtevali pravico do stanovanja in ukrepe proti deložacijam ter vrtoglavo visokim najemninam. Te so se v desetih letih skoraj podvojile: po podatkih Deutsche Bank so se v Madridu zvišale za 82,7 odstotka, v Barceloni pa za 94,9 odstotka.

Primanjkuje 750.000 stanovanj

Španska centralna banka ocenjuje, da v državi primanjkuje 750.000 stanovanj. Delež javnih stanovanj znaša 1,5 odstotka stanovanjskega fonda, evropsko povprečje pa je med osmimi in devetimi odstotki.

Premier Pedro Sánchez je iz New Yorka usodo ženske označil za »socialno tragedijo, ki je ne moremo sprejeti«. Ob tem je občini in madridski avtonomni skupnosti očital, da ju »bolj skrbi nakup stanovanja v najvišjem nadstropju z javnim denarjem kot reševanje socialne stiske«. Isabel Ayuso je odgovorila z obtožbo na račun vlade: »Včeraj je bila izvedena ena od 25.500 deložacij, ki jih vsako leto opravijo v Španiji. Izpeljana je bila na podlagi sodne odredbe in zakona, ki so ga imeli ​Sánchez in njegovi zavezniki osem let časa spremeniti, pa tega niso storili.«