Po atentatu na voditelja sin prevzel oblast, Hezbolah in Hutiji pozdravili novega vrhovnega voditelja

Libanonsko proiransko šiitsko gibanje Hezbolah je danes pozdravilo imenovanje Modžtabe Hameneja za novega iranskega vrhovnega voditelja in mu priseglo zvestobo, potem ko je bil njegov oče Ali Hamenej, ki je ta položaj zasedal več kot tri desetletja, ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Skupina je v današnji izjavi čestitala Modžtabu Hameneju ob imenovanju za iranskega vrhovnega voditelja ter mu obljubila zvestobo in privrženost.

Hezbolah je pred tednom dni sprožil napade na Izrael v odgovor na smrt ajatole Alija Hameneja, Izrael pa je v odzivu začel ofenzivo proti proiranski skupini v Libanonu, v kateri je bilo po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje doslej ubitih 394 ljudi. Modžtaba Hamenej je bil v nedeljo imenovan na najvišji položaj v islamski republiki, potem ko je bil njegov oče 28. februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran.

Imenovanje Modžtabe Hameneja so pozdravili tudi jemenski uporniki Hutiji, ki jih podpira Iran, in proiranske šiitske milice v Iraku. Hutiji so v izjavi navedli, da je njegova izbira »nova zmaga za islamsko revolucijo« in pomeni »odločen udarec sovražnikom islamske republike«.