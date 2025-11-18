  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRETRESLJIVO

Po brutalnem umoru se je oglasil znani novinar: Slišala sva se pred nekaj dnevi ...

»Zdaj bo ta isti bednik naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«
Pokojna Aldina. FOTO: Facebook
Pokojna Aldina. FOTO: Facebook
N. B.
 18. 11. 2025 | 19:55
A+A-

Mostar je v nedeljo popoldne obstal v tišini. Mesto je zavila črnina, potem ko je življenje izgubila mlada Aldina Jahić. Ko se je vračala iz telovadnice, ji je začel slediti nekdanji partner Anis Kalajdžić, nogometni sodnik, o katerem so bosanski mediji poročali, da je nad njo že prej izvajal pritisk. Najprej naj bi se sprla, nato jo je napadel še fizično. Aldina je stekla v bližnji lokal in tam poklicala policijo, a storilec je bil hitrejši. V lokal je vstopil oborožen s pištolo, jo ustrelil in nato skušal soditi še sebi. Orožje je zatajilo, policisti pa so ga kmalu obvladali in aretirali.

Dežurna tožilka Vesna Pranjić je za klix.ba potrdila, da je osumljenec Aldini že dlje časa pošiljal grozilna sporočila. Nikoli jih ni prijavila. Po poročanju portala vecernji.ba naj bi orožje kupil pred kratkim, domnevno »za lastno zaščito«. 

Pretresljivi zapis novinarja Danijala Hadžovića

Med tistimi, ki jih je novica o smrti pretresla do dna, je tudi novinar Danijal Hadžović. Na družabnih omrežjih je zapisal ganljivo pričevanje o prijateljici, ki jo je poznal več let. Spominja se je kot blage, a hkrati žive in borbene osebe, s katero sta sodelovala pri različnih projektih.

»Sinoči je bila v Mostarju ubita moja prijateljica. Slišala sva se pred nekaj dnevi.« Opisuje jo kot žensko iz Kalesije, ki je nekaj časa živela v Sarajevu, kjer je poučevala v šoli. Pozneje je dobila mednarodno službo, ki ji je omogočala, da si sama izbira kraj bivanja. Odločila se je za Mostar.

Sarajeva, kot pravi novinar, ni marala preveč. »Pritoževala se je, da je mesto hladno in da so ljudje tu arogantni.« V njegovem spominu je ostala topla, nežna, skromna, a hkrati izjemno živa.

O nevarnosti ni slutila – ali pa je bilo že prepozno

Pred kratkim je spoznala moškega, a o njem ni govorila veliko. »Napisala je, da je srečna,« pravi prijatelj. Ni vedela, da se ob njej skriva človek, ki jo bo prignal v smrt.

Hadžović opisuje tudi njeno panično bežanje pred napadalcem:

»Bežala je za svoje življenje. Pritekla je v kavarno, poskušala se je skriti v stranišče. Podli strahopetec jo je dohitel in ustrelil.« Po njegovem prepričanju to ni bil trenutek nepremišljenega besa: »To ni bilo dejanje v afektu. To je bil dobro premišljen in organiziran umor.«

O morilcu je zapisal ostre besede, ki odražajo vse razočaranje in jezo: »Zdaj bo ta isti bednik, to žalostno nič od človeka, naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«

Hadžović priznava, da se v bolečini ne znajde. »Nimam zaključka. Samo praznino, ki je ostala, ko se je resničnost sesula kot zid iz strohnelega lesa.«

Celotni zapis si lahko preberete v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Več iz teme

smrtumorBosna in HercegovinaAldina Jahić
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Naomi Watts o menopavzi: z enim samim korakom sem postala mati in starka

Slavna igralka je napisala iskreno, zabavno in poučno knjigo Oh, ta menopavza.
Danaja Lorenčič18. 11. 2025 | 20:00
19:55
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVO

Po brutalnem umoru se je oglasil znani novinar: Slišala sva se pred nekaj dnevi ...

»Zdaj bo ta isti bednik naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«
18. 11. 2025 | 19:55
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka v osnovni šoli, 12-letnik zabodel dve leti starejšo deklico

Besedni spopad se je sprevrgel v krvavi napad.
18. 11. 2025 | 19:45
19:34
Bulvar  |  Domači trači
VZGOJENA Z LJUBEZNIJO NA DOMAČEM VRTU

Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Tanja Ribič ni le uspešna igralka, temveč tudi vrtnarka.
18. 11. 2025 | 19:34
19:25
Lifestyle  |  Stil
REDKEJE, KOT MISLITE

Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Kako pogosto je v spalnici akcija, je odvisno od mnogih dejavnikov.
18. 11. 2025 | 19:25
18:26
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Pokojninska reforma objavljena v uradnem listu! To vse prinaša, Golob ima pomembno sporočilo

Ohranitev 40 let pokojninske dobe, postopno se dviguje starostna meja za upokojitev, letni dodatek po novem izplačan v petih razredih.
18. 11. 2025 | 18:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki