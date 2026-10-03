Po dveh smrtonosnih injekcijah je Christa Pike še vedno živa – zdaj se je oglasil Trump (VIDEO)

Odvetniki Christe Pike so razkrili nove informacije o njenem zdravstvenem stanju, potem ko so jo po neuspešnem poskusu usmrtitve 30. septembra odpeljali v bolnišnico. Pike, ki so ji v okviru načrtovane usmrtitve v zvezni državi Tennessee dvakrat vbrizgali smrtonosni odmerek, po navedbah njene pravne ekipe ostaja v kritičnem stanju. Zdravijo jo v bolnišnici na območju Nashvilla v Tennesseeju. Nove informacije o njenem stanju so bile objavljene v sodnih dokumentih. Kot poroča CBS News, je Pike nezavestna, pri dihanju pa ji pomaga ventilator. Njeni odvetniki so navedli tudi, da je utrpela hude poškodbe obeh rok.

Petdesetletnici so med poskusom usmrtitve vbrizgali dva odmerka pentobarbitala, čeprav je njena pravna ekipa že pred tem vlagala zahteve, naj se usmrtitev ne izvede. »Trenutno ne vemo, kakšna je njena prognoza, prav tako nimamo veliko novih informacij o njenem zdravstvenem stanju. Vemo pa, da je trenutno živa,« je dan po neuspelem poskusu povedal njen odvetnik Randy Spivey.

Med poskusom je bila še pri zavesti

Poskus usmrtitve je spremljala tudi novinarka radia WPLN Catherine Sweeney. Po njenih besedah je bila Pike po dveh odmerkih še vedno živa in je kazala znake zavesti. »Šli so skozi dva kroga in na koncu je še vedno dihala. Dihanje je bilo zelo težko, v nekem trenutku je dvignila glavo in se ozrla naokoli,« je povedala Sweeney. Pike naj bi nato povedala, da jo na določenem mestu peče in boli, ter vprašala, ali je to običajno. »Nič od tega ni bilo običajno,« je dejala novinarka.

Po navedbah njenih odvetnikov so bile njene roke ob prihodu v bolnišnico otekle, opečene in z mehurji. V sodnih dokumentih je zapisano tudi, da je ekipa za vstavljanje intravenskih kanalov uporabila najmanj sedem igel, ena od njih pa naj bi bila ob odstranitvi iz telesa upognjena pod kotom 90 stopinj.

Preiskava naj bi bila temeljita

Po neuspelem poskusu je guverner Tennesseeja Bill Lee napovedal preiskavo. Dejal je, da bo ta »temeljita«, vendar bo zanjo potreben čas. »Veliko je vprašanj. Prebivalci naše zvezne države si zaslužijo odgovore na ta vprašanja in temu je namenjena ta preiskava,« je dejal Lee. Guverner je obenem ustavil preostale načrtovane usmrtitve v Tennesseeju do konca leta in odredil neodvisen pregled dogodka.

Na ministrstvu za prestajanje kazni v Tennesseeju so po neuspelem poskusu vztrajali, da je osebje ravnalo v skladu z veljavnim protokolom. »Ministrstvo za prestajanje kazni v Tennesseeju je upoštevalo vse korake zakonitega in uveljavljenega protokola za izvršitev smrtne kazni, ki ga je odobrilo pravosodno ministrstvo,« je povedala predstavnica Dorinda Carter. Dodala je, da se je kemično sredstvo, predvideno v protokolu, doslej dosledno izkazalo za učinkovito ter da protokol ne omogoča dodatnih postopkov poleg tistih, ki so jih izvedli. Pike so nato odpeljali v zunanjo zdravstveno ustanovo.

Na primer se je odzval tudi Trump

Na primer je odgovoril tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki so ga novinarji v Beli hiši vprašali, ali bi zaradi primera podprl spremembe pri izvajanju smrtnih kazni. »To je bila zanimiva situacija, vendar boste morali glede tega, ali bodo nadaljevali, vprašati Tennessee,« je dejal Trump. Ob tem je dodal: »Veste, za kaj je šlo. To je bila usmrtitev, pri kateri zdravilo ni delovalo tako, kot bi moralo.«

Trump je nato republikanskega kongresnika in nekdanjega zdravnika Ronnyja Jacksona vprašal za pojasnilo, kaj se je zgodilo. Jackson je odgovoril, da ne ve, kako je do tega lahko prišlo, saj bi moralo biti po njegovih besedah to preprosto izvedljivo. »Ne bi smelo biti tako težko,« je odgovoril Trump, poroča LADbible.