Po eksploziji v Grčiji izpod ruševin potegnili truplo turistke, pet ljudi še pogrešajo (VIDEO)

Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je v petek zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal eKathimerini. Reševalci še vedno iščejo pet pogrešanih oseb. Smrtna žrtev naj bi bila ameriška turistka, ki je s soprogom in še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe, ki se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Ostale tri turiste iz prvega nadstropja oblasti še vedno pogrešajo.

Poleg njih pogrešajo tudi starejši par, in sicer Britanca in Grkinjo, ki sta živela v drugem nadstropju stavbe, poroča grška televizija ERT, ki jo povzema omenjeni portal. Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih. Bagri odstranjujejo ruševine, reševalci pa si pri iskanju pomagajo tudi s toplotnimi kamerami. V eksploziji sta bili lažje poškodovani dve ženski, ki živita v bližnji stavbi, in moški, ki se je v času eksplozije mimo peljal z avtomobilom.

Župan Aten Haris Dukas je dejal, da »gre za neverjetno katastrofo«. Po njegovih besedah se škoda razteza vzdolž celotne ulice in na ulici za poškodovano stavbo. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Dukas je eksplozijo pripisal uhajanju plina.