Po grozljivi smrti Kristiana na kliniki so se oglasili še drugi pacienti: »Golega in privezanega so pustili na tleh štiri ure ...« (FOTO)

Smrt 32-letnega nekdanjega atleta Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na psihiatrični kliniki Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, še naprej pretresa Hrvaško. Kot smo že poročali, so zaradi suma hudega umora posebej ranljive osebe v preiskovalnem priporu končali štirje zdravstveni tehniki, ki naj bi Periša fizično obvladovali tudi po tem, ko se je prenehal upirati. Hrvaški portal Index je zdaj objavil nove podrobnosti iz policijskih zapisnikov, ki razkrivajo, kaj se je dogajalo pred njegovo smrtjo, kaj je družina izvedela od zdravnikov in zakaj je Periš sploh pristal v psihiatrični bolnišnici. Po objavi posnetka nadzorne kamere so spregovorili tudi številni nekdanji pacienti, nekateri z izjemno pretresljivimi pričevanji.

Kristian Josip Periš FOTO: Instagram

Periš je na psihiatriji pristal po posredovanju policije in reševalcev na domačem naslovu. Eden od družinskih članov je 21. oktobra policiji prijavil, da je 32-letnik v hudi duševni stiski in ima paranoidne misli. Družina je zaradi poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja poklicala tudi nujno medicinsko pomoč, ki ga je odpeljala v bolnišnico. Tam pa je prišlo do zapletov. Zdravstveno osebje je policijo obvestilo, da je Periš žaljiv in da zaposlenim grozi. Ko so policisti okoli 15.23 govorili z dežurno zdravnico, so ga po navedbah iz uradnega zaznamka našli sedečega na klopi. Takrat ni bil agresiven in se ni upiral.

Sprva ni želel vstopiti v bolnišnico, razlog pa je pojasnil z besedami, ki so po njegovi smrti dobile povsem drugačen pomen. »Nočem noter, zadnjič ste me dušili in privezali na posteljo. Nočem, da se me zdravniki dotikajo, govoriti želim samo s policijo,« je dejal po navedbah policijskega poročila. Pozneje je vendarle privolil v vstop in prejel terapijo. Policisti so zapisali, da je med njihovim posredovanjem sodeloval tako z njimi kot z zdravstvenim osebjem. V bolnišnico so se vrnili še okoli 17. ure. Takrat je bil Periš že privezan na posteljo, vidno omamljen in dezorientiran. Zdravnica jim je pojasnila, da so ga uspešno obvladali in da njihova pomoč ni več potrebna. Po policijskem zapisniku je tudi navedla, da pacient ni ogrožal zdravstvenega osebja. Le nekaj ur pozneje pa je bil mrtev.

Družini dejali, da je šlo za zastoj srca

Po ugotovitvah preiskovalcev se je usodno dogajanje odvilo med 20.02 in 20.12 v sobi 1A na moškem oddelku integrativne psihiatrije. Periš je bil z varnostnimi pasovi privezan za roke, noge in prsni koš, med duševno stisko pa se je poskušal osvoboditi in vstati. Posnetek nadzorne kamere prikazuje, kako so ga trije zdravstveni tehniki z rokami pritiskali ob posteljo, četrti pa je zategoval pasove. Eden naj bi mu nato pritiskal na obraz, drugi mu je na glavo položil blazino, dva pa naj bi s koleni pritiskala na njegov vrat. Večkrat naj bi ga udarili tudi po glavi in trebuhu. Preiskovalci sumijo, da so pritiskanje na obraz in vrat nadaljevali celo po tem, ko se je Periš prenehal upirati. Na nadaljevanju posnetka je viden poskus oživljanja, vendar mu niso mogli več pomagati. Njegovo smrt so uradno potrdili ob 21.26.

Psihiatrična bolnišnica na Hrvaškem. FOTO: Pixsell

Po navedbah svojcev je bolnišnica okoli 22.40 najprej obvestila njegovo zaročenko, družina pa je za tragedijo izvedela približno pol ure pozneje. Ena od njegovih sester je preiskovalcem naslednji dan povedala, da jim osebje ob prihodu sprva ni želelo dovoliti ogleda trupla. Zdravnica naj bi jim pojasnila, da je bil Kristian agresiven, da so mu dali zdravila, ga privezali na posteljo, nato pa je prenehal dihati. Ko so svojci vendarle videli njegovo truplo, so opazili modrice okoli vratu, ranice pod ustnico in sledi krvi, ki jih pred tem ni imel. Po sestrinem pričevanju jim je zdravnica zatrdila, da so poškodbe nastale zaradi intubacije. Družini naj bi kot razlog smrti omenili tudi zastoj srca. Svojcem je okoliščine smrti pojasnjevala dežurna zdravnica

A družino je po Kristianovi smrti doletela še ena tragedija. Njegova zaročenka, s katero sta pričakovala otroka, je namreč nekaj dni po njegovi smrti izgubila otroka. To so svojci potrdili za hrvaški Jutarnji list, pri čemer niso skrivali bolečine in ogorčenja. »Ubili so še eno osebo,« so dejali, prepričani, da je Kristianova smrt za seboj potegnila še eno tragedijo. Družina je ob tem povedala, da so jih dogodki in objavljeni posnetki tako pretresli, da so morali tudi sami poiskati zdravniško pomoč.

Predhodna obdukcija je medtem pokazala številne poškodbe, med drugim podplutbe, odrgnine, zlome več reber in prsnice ter otekanje pljuč in možganov. Nekateri zlomi reber lahko nastanejo tudi med oživljanjem, zato sam obdukcijski izvid še ne dokazuje, kako so posamezne poškodbe nastale. Dokončni vzrok smrti bo moralo potrditi sodnomedicinsko izvedensko mnenje. Prav tako za zdaj ni ugotovljeno, ali je zdravnica ob pogovoru s svojci poznala vse podrobnosti dogajanja v pacientovi sobi.

»Žensko so privezali na posteljo ...«

Periševa smrt je spodbudila tudi nekdanje paciente, da so za hrvaške medije opisali svoje izkušnje. Oglasila se je ženska, ki je februarja letos bivala na zaprtem ženskem oddelku iste klinike. Poslala je fotografijo pacientke, ki je bila privezana na bolniško posteljo, oblečena zgolj v spodnje perilo. Pokrivalo je ležalo pri vznožju postelje, vrata sobe pa so bila odprta, tako da jo je bilo mogoče videti s hodnika. Še hujše dogajanje je opisal moški, ki se je septembra na zaprtem oddelku zdravil zaradi težav z alkoholom. Po njegovih navedbah je osebje starejšega pacienta ponoči privezalo na posteljo, okoli druge ure zjutraj pa je ta padel na tla, še vedno privezan na vzmetnico. Gol naj bi več ur klical na pomoč. Priča trdi, da je sama večkrat udarjala po vratih in skušala priklicati osebje, vendar naj bi pacientu pomagali šele zaposleni iz jutranje izmene.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Tehnik me je vprašal, koliko časa je pacient že v takšnem stanju, privezan in gol na tleh. Povedal sem mu, da najmanj štiri ure. Nato mi je rekel, naj tega nikomur ne povem,« je zapisal. Oglasila se je tudi mati mladeniča, ki je bil lani pri 17 letih hospitaliziran zaradi psihotičnih simptomov. Sin ji je povedal, da so ga zaposleni po zavrnitvi zdravil podrli na tla in mu s kolenom pritiskali na vrat, medtem ko so mu dajali injekcijo. Vrat naj bi ga bolel še dva tedna. Mati je priznala, da je takrat menila, da gre za običajen način obvladovanja pacientov. Po Periševi smrti je povedala, da je hvaležna, ker je njen sin danes živ.

»Odkar so ubili tistega fanta, ne morem več normalno živeti«

Dogajanje je močno odmevalo tudi na družbenih omrežjih. Na Redditu je uporabnica objavila daljši zapis z naslovom »Depresivna sem, odkar so ubili tistega fanta«, v katerem je priznala, da jo je smrt 32-letnika tako pretresla, da ne more več normalno opravljati vsakodnevnih obveznosti. »Ne hodim v službo, ne spim, kot bi morala, nimam apetita. V glavi se mi neprestano vrti ista misel, ista podoba groze, ki jo je moral preživeti ta mladenič,« je zapisala. Še posebej jo je prizadelo, da je umrl v ustanovi, kjer bi moral prejeti pomoč.

Objava na Redditu. FOTO: Posnetek Zaslona

Njen zapis je sprožil številne odzive. Med komentatorji so bili tudi nekdanji pacienti psihiatričnih ustanov. Eden od njih je zatrdil, da je bil v Jankomiru sam deležen dušenja z blazino, udarcev in psihičnega maltretiranja, čeprav po lastnih besedah ni bil nasilen. Drug uporabnik je opisal izkušnjo svoje matere, ki naj bi v bolnišnico prišla zaradi demence. Po njegovih navedbah je bila ob sprejemu še samostojno gibljiva, po tednu dni zdravljenja pa naj bi jo odpustili nepokretno, močno omamljeno in z modricami. Mesec dni pozneje je umrla.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Inšpekcija ugotovila nepravilnosti, vodstvo odstopilo

Zdravstvena inšpekcija je v kliniki medtem ugotovila nepravilnosti pri izvajanju in dokumentiranju fizičnega omejevanja pacienta. Večerni postopki, med katerimi je Periš doživel srčni zastoj, niso bili izvedeni v skladu s predpisanim protokolom. Zapletlo se je tudi pri obveščanju pristojnih institucij. Periševa družina je prek odvetnika zahtevo za inšpekcijski nadzor poslala že 23. oktobra, zdravstvena inšpekcija jo je v obravnavo prejela 26. oktobra, vodstvo klinike pa je ministrstvo o smrti uradno obvestilo šele 7. novembra. Policija je posnetke nadzornih kamer pridobila več kot dva tedna po dogodku.

Po objavi inšpekcijskih ugotovitev so 12. novembra odstopili direktorica klinike Majda Grah, njena namestnica in pomočnik direktorice za zdravstveno nego. Vsi štirje osumljeni zdravstveni tehniki so dobili izredne odpovedi. Kazenska preiskava njihovega ravnanja še poteka.