Po izbruhu meningitisa več tisoč ljudi čaka v vrstah za preventivne antibiotike

Angleško mesto Canterbury se je znašlo v središču obsežnega javnozdravstvenega odziva po izbruhu meningitisa, ki je pretresel lokalno akademsko skupnost, poroča Jutarnji list. Zdravstvene oblasti so zaradi morebitne izpostavljenosti okužbi stopile v stik z več kot 30.000 študenti in zaposlenimi, številni pa so se zvrstili v dolgih vrstah za preventivni odmerek antibiotikov.
Po poročanju britanskih zdravstvenih institucij sta umrli dve mladi osebi, stari med 17 in 21 let. Ena od žrtev je bil študent Univerze v Kentu, druga pa dijak srednje šole Queen Elizabeth’s Grammar School v bližnjem mestu Faversham. Poleg tega je najmanj enajst oseb trenutno hospitaliziranih v resnem zdravstvenem stanju.
Na izredne razmere se je odzvala Britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA), ki vodi epidemiološko preiskavo in koordinira preventivne ukrepe za omejevanje širjenja bolezni. Zdravstveni strokovnjaki za zdaj še niso potrdili, kateri sev meningitisa je povzročil izbruh.
Fotografije z Univerze v Kentu prikazujejo dolge kolone študentov, ki potrpežljivo čakajo na preventivno zdravljenje. Vsi upoštevajo zaščitne ukrepe – nosijo zaščitne maske in ohranjajo medsebojno razdaljo. Prizori na številne opazovalce spominjajo na obdobje pandemije, vendar britanske zdravstvene oblasti poudarjajo, da razmere pozorno spremljajo in jih obvladujejo.
Trish Mannes iz UKHSA opozarja, da mladi pogosto spregledajo začetne simptome bolezni. Ti so lahko namreč podobni simptomom prehlada ali gripe, v študentskem okolju pa jih posamezniki včasih pripišejo tudi utrujenosti ali posledicam druženja. Zaradi previdnosti so bližnji stiki okuženih že prejeli preventivne odmerke antibiotikov. Kljub zaskrbljujočim dogodkom britanski zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da so ukrepi pravočasni in obsežni. Hitro obveščanje, epidemiološko sledenje ter preventivno zdravljenje naj bi pomembno zmanjšali tveganje za nadaljnje širjenje bolezni in zaščitili širšo skupnost.
Kaj je meningitis in kako se zdravi?
Meningitis je resno vnetje zaščitnih ovojnic možganov in hrbtenjače, imenovanih možganske ovojnice ali meninge. Gre za bolezen, ki se lahko razvije zelo hitro in zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo, saj lahko brez pravočasnega zdravljenja povzroči trajne posledice ali celo smrt. Najpogosteje prizadene dojenčke, otroke, mladostnike in mlade odrasle, vendar se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti.
Vzrok meningitisa so najpogosteje okužbe z bakterijami ali virusi. Virusni meningitis je praviloma blažji in bolniki večinoma okrevajo brez hujših zapletov. Bakterijski meningitis pa je bistveno nevarnejši in zahteva hitro zdravljenje v bolnišnici. Okužba se lahko prenaša z neposrednim stikom z izločki iz nosu ali žrela, na primer pri kašljanju, kihanju ali tesnem socialnem stiku.
Začetni simptomi meningitisa so lahko neznačilni in pogosto spominjajo na običajno virusno okužbo. Med najpogostejšimi znaki so visoka vročina, močan glavobol, otrdel vrat, slabost in bruhanje ter občutljivost na svetlobo. Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavijo tudi zaspanost, zmedenost ali težave s koncentracijo. V naprednejši fazi bolezni lahko pride do krčev, izgube zavesti ali značilnega kožnega izpuščaja, ki se ne zbledi ob pritisku.
Zdravljenje meningitisa je odvisno od povzročitelja bolezni. Pri bakterijskem meningitisu je ključnega pomena takojšnje zdravljenje z antibiotiki, ki se običajno dajejo intravensko v bolnišnici. Poleg tega zdravniki pogosto predpišejo tudi zdravila za zmanjševanje vnetja in otekanja možganskih ovojnic ter podporno zdravljenje za stabilizacijo bolnikovega stanja. Pri virusnem meningitisu je zdravljenje večinoma simptomatsko – vključuje počitek, zadosten vnos tekočine in zdravila za lajšanje bolečin ter zniževanje telesne temperature.