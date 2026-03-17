Po izbruhu meningitisa več tisoč ljudi čaka v vrstah za preventivne antibiotike

Angleško mesto Canterbury se je znašlo v središču obsežnega javnozdravstvenega odziva po izbruhu meningitisa, ki je pretresel lokalno akademsko skupnost, poroča Jutarnji list. Zdravstvene oblasti so zaradi morebitne izpostavljenosti okužbi stopile v stik z več kot 30.000 študenti in zaposlenimi, številni pa so se zvrstili v dolgih vrstah za preventivni odmerek antibiotikov.

Izbruh bolezni je terjal tudi smrtni žrtvi

Po poročanju britanskih zdravstvenih institucij sta umrli dve mladi osebi, stari med 17 in 21 let. Ena od žrtev je bil študent Univerze v Kentu, druga pa dijak srednje šole Queen Elizabeth’s Grammar School v bližnjem mestu Faversham. Poleg tega je najmanj enajst oseb trenutno hospitaliziranih v resnem zdravstvenem stanju.

Na izredne razmere se je odzvala Britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA), ki vodi epidemiološko preiskavo in koordinira preventivne ukrepe za omejevanje širjenja bolezni. Zdravstveni strokovnjaki za zdaj še niso potrdili, kateri sev meningitisa je povzročil izbruh.

Fotografije z Univerze v Kentu prikazujejo dolge kolone študentov, ki potrpežljivo čakajo na preventivno zdravljenje. Vsi upoštevajo zaščitne ukrepe – nosijo zaščitne maske in ohranjajo medsebojno razdaljo. Prizori na številne opazovalce spominjajo na obdobje pandemije, vendar britanske zdravstvene oblasti poudarjajo, da razmere pozorno spremljajo in jih obvladujejo.

Trish Mannes iz UKHSA opozarja, da mladi pogosto spregledajo začetne simptome bolezni. Ti so lahko namreč podobni simptomom prehlada ali gripe, v študentskem okolju pa jih posamezniki včasih pripišejo tudi utrujenosti ali posledicam druženja. Zaradi previdnosti so bližnji stiki okuženih že prejeli preventivne odmerke antibiotikov. Kljub zaskrbljujočim dogodkom britanski zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da so ukrepi pravočasni in obsežni. Hitro obveščanje, epidemiološko sledenje ter preventivno zdravljenje naj bi pomembno zmanjšali tveganje za nadaljnje širjenje bolezni in zaščitili širšo skupnost.

