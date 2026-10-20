Po kaosu v Milanu udarila Melonijeva: 500 vojakov na ulice, pripravljajo se strožji ukrepi (VIDEO in FOTO)

Italijanska vlada bo danes obravnavala izredne ukrepe za zajezitev nemirov, potem ko so proteste v Milanu in več drugih mestih minuli konec tedna zaznamovali spopadi s policijo, izgredi, vandalizem, plenjenje in ropanje trgovin. Vlada med drugim namerava na ulice Milana poslati 500 vojakov in jim podeliti začasna policijska pooblastila.

Vlada premierke Giorgie Meloni bo danes po pričakovanjih odobrila razporeditev 500 vojakov na ulice Milana. Ob tem naj bi jim podelili začasna policijska pooblastila, da bodo nudili podporo policistom ob protestih in morebitnih novih izgredih. Obrambni minister Guido Crosetto je v ponedeljek po kriznem sestanku vlade izrazil upanje, da bodo omogočili vojski, da deluje kot organ pregona.

Police use a water cannon to disperse demonstrators sheltering behind makeshift barricades during clashes near the central railway station in Bologna, Italy, October 17, 2026. REUTERS/Michele Lapini FOTO: Michele Lapini Reuters

FOTO: Stringer Reuters

V središču Milana so minuli konec tedna potekali protesti proti draginji, ki so se v sprevrgli v izgrede in spopade s policijo. Skupine mladih, med katerimi so bili mnogi zamaskirani, so vdirale v trgovine in razbijale izložbe. V policiste so metali kamenje, steklenice in pirotehniko, uničevali so avtomobile in avtobusna postajališča, zažigali smetnjake ter povzročali škodo na restavracijah in kavarnah.

Policija je v Milanu zaradi izgredov začasno pridržala okoli 270 oseb, med katerimi je bilo 220 mladoletnikov in kakih 50 tujcev. Skupno so nato aretirali 32 oseb. Poškodovanih je bilo 14 policistov, je v ponedeljek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Povzročeno škodo ocenjujejo na več kot pol milijona evrov. Do izgredov je prišlo tudi v Torinu, Bologni in Bergamu.

FOTO: Daniele Mascolo Reuters

FOTO: Daniele Mascolo Reuters

Meloni: Mesta jemljejo za talce

Giorgia Meloni FOTO: Francesco Fotia Reuters

Meloni je že v soboto v zapisu na omrežju X zatrdila, da nasilje izvajajo »huligani, ki izkoriščajo demonstracije za širjenje kaosa, napadajo tiste, ki skrbijo za varnost, in jemljejo cela mesta za talce«.

Vlada poleg napotitve vojske na ulice in širitve policijskih pooblastil preučuje tudi druge ukrepe, vključno z omejitvami javnih zborovanj, možnostjo retroaktivnih aretacij, omilitvijo pravil glede pridržanja mladoletnikov in strožjimi kaznimi za njihove starše.

Za konec tedna napovedani novi protesti

FOTO: Daniele Mascolo Reuters

FOTO: Stringer Reuters

Za ta konec tedna se medtem napovedujejo nove demonstracije. Nekatere trgovine v Milanu v teh dneh že zapirajo izložbe ter krepijo varnostne ukrepe. V ospredju demonstracij v Italiji so zlasti dijaki in študentje, kmetje in prevozniki, ki protestirajo proti vse višjim življenjskim stroškom. Dogajanje spominja na sosednjo Francijo, kjer je okrog pol milijona ljudi v soboto prav tako demonstriralo proti draginji. Podobni protesti potekajo tudi v več drugih evropskih državah.