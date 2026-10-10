Po krvavih napadih na šolah policija ukrepala po vsej Poljski, pridržali 76 ljudi (VIDEO in FOTO)

Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, do danes pridržala 76 ljudi, poroča poljska tiskovna agencija PAP. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Napada sta pretresla državo, premier Donald Tusk je odredil redne policijske preglede vseh šol.

Poljska policija je po lastnih navedbah doslej pregledala okoli 50.000 izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi. Do zgodaj zjutraj so zabeležili 231 incidentov, povezanih s sumi kaznivih dejanj ali prekrškov, je sporočila in dodala, da okoliščine incidentov še preiskujejo. Preverjanja so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija.

FOTO: Wojtek Radwanski Afp

FOTO: Wojtek Radwanski Afp

Na eni šoli umrla hišnica, na drugi ranjenih devet ljudi

V četrtek je 15-letni nekdanji učenec na osnovni šoli v kraju Leszczydol-Nowiny severno od Varšave ubil 37-letno hišnico in ranil dva zaposlena, ki sta ga poskušala obvladati. Dan prej je 19-letni dijak na poklicni šoli v Ostroleki z nožem ranil devet ljudi, od tega dva huje.

Policija preprečila še en napad

Policija je v mestu Sierpc v sredo pridržala tudi 17-letnika, ki naj bi načrtoval podoben napad. Pri njem so našli dva noža, na njegovem mobilnem telefonu pa zgodovino iskanja informacij o množičnih napadih.

Premier Tusk je po napadih opozoril na širjenje 'kulta nasilja' na spletu in vpliv nasilnih spletnih vsebin na mlade ter napovedal okrepljeno policijsko prisotnost v okolici šol.

FOTO: Wojtek Radwanski Afp