Po množičnem prihodu migrantov so se oglasile maroške oblasti: krivijo družbena omrežja in tihotapce ljudi

Maroške oblasti so se po več dneh molka prvič uradno odzvale na množičen prihod migrantov v špansko enklavo Ceuta, ki je v minulih dneh pretresel Evropsko unijo. Na maroškem notranjem ministrstvu za nastale razmere krivijo predvsem zavajajoče informacije na družbenih omrežjih, tihotapce ljudi in napačno razumevanje španske zakonodaje.

Po podatkih maroškega ministrstva za notranje zadeve je med poskusi prečkanja meje v Ceuto prejšnji teden umrlo enajst ljudi. Deset naj bi se jih utopilo, ena oseba pa je umrla po padcu s skalnatega območja. Število smrtnih žrtev se precej razlikuje od ocen španskih oblasti, ki poročajo o najmanj 72 umrlih. Dogajanje je sprožil množičen prihod migrantov med sredo in petkom, ko je proti Ceuti krenilo več deset tisoč ljudi. Zaradi razmer je prišlo tudi do diplomatskih napetosti znotraj Evropske unije, španske oblasti pa so okrepile nadzor na meji. Maroko je sporočil, da s Španijo sodeluje pri ugotavljanju dejanskega števila smrtnih žrtev in identifikaciji trupel, ki so jih našli na španskem ozemlju.

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Več kot 40.000 poskusov nezakonitega vstopa

Na notranjem ministrstvu menijo, da je množičen val migrantov posledica »zlonamernega izkoriščanja družbenih omrežij« in širjenja zavajajočih informacij. Ob tem so izpostavili tudi delovanje tihotapcev ljudi ter napačno razlago nedavne odločitve španskega vrhovnega sodišča. Po navedbah ministrstva naj bi nekateri odločitev razumeli kot znak, da migranti, ki v Španijo prispejo po morju, ne bodo tako hitro vrnjeni kot tisti, ki mejo prečkajo po kopnem. Po podatkih maroških oblasti je bilo zabeleženih okoli 40.000 poskusov nezakonitega vstopa v Ceuto. Poleg tega je še 1.135 ljudi poskušalo nezakonito vstopiti v drugo špansko severnoafriško enklavo Melillo, vendar so jih po navedbah Maroka takoj vrnili na maroško ozemlje.

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Španske oblasti medtem ocenjujejo, da je v Ceuto v zadnjih dneh dejansko uspelo vstopiti več kot 60.000 migrantom, čeprav se je večina od takrat že vrnila v Maroko. Maroško notranje ministrstvo je v zaključku sporočila poudarilo, da je mogoče migracijske tokove učinkovito obvladovati le s celovitim pristopom, ki temelji na skupni odgovornosti, mednarodni solidarnosti in pravični porazdelitvi bremena. Ob tem so zagotovili, da bo Maroko tudi v prihodnje ostal partner pri mednarodnem sodelovanju v boju proti nezakonitim migracijam in trgovini z ljudmi.