Po napadu na »ruski Amazon« maščevanje Ukrajini (VIDEO)

Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih, tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji. Ukrajinsko vojno letalstvo je davi po navedbah AFP prebivalce Kijeva prek Telegrama opozorilo na prihajajoče balistične rakete, kmalu zatem pa so se v mestu zaslišale eksplozije.

Ena od eksplozij je bila tako silovita, da so se sprožili alarmi na avtomobilih, parkiranih v središču mesta, poroča novinar omenjene agencije. Napad je po navedbah policije zajel šest mestnih okrožij. Po besedah kijevskega župana Vitalija Klička in lokalnih oblasti je eden od izstrelkov zadel stanovanjsko stavbo v okrožju Solomjanski, v enem od trgovskih centrov je izbruhnil požar, v okrožju Svjatošinski pa je zagorela hiša. Tarča ruskih napadov sta bili tudi okrožji Dniprovski in Ševčenkivski. V regiji Kursk, ki leži blizu frontne črte, je bil ubit en človek, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Aleksander Hinštejn.

Rusija je z napadi odgovorila na obsežen sobotni napad Ukrajine z droni, v katerem sta bili uničeni skladišči za spletno trgovino v moskovski in tambovski regiji. Pri tem je umrlo osem ljudi, izbruhnila pa sta tudi obsežna požara.

Eden največjih napadov na Kijev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je Rusija ponoči na Kijev izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami. Po njegovih podatkih je izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter 120 brezpilotnikov. Dodal je, da so škodo zabeležili tudi v regiji Odesa in drugih delih države. Po besedah Zelenskega je Rusija v preteklem tednu proti Ukrajini poslala približno 1450 dronov, več kot 1640 vodenih izstrelkov in 99 raket različnih vrst. Ponovil je, da krepitev protiraketne obrambe ostaja prednostna naloga Kijeva, se zahvalil mednarodnim partnerjem za že dogovorjene dobave ter pozval k nadaljnjim dobavam prestreznih raket.

Zelenski je sicer po poročanju AFP v soboto namignil na možne nove spremembe v vojski, medtem ko državo že več dni pretresajo protesti, ker je odstavil priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Po odstavitvi 35-letnega ministra, ki se je zavzemal za uporabo dronov in vojaško reformo, so protestniki v Kijevu vzklikali »sramota« in »Fedorov«.

Zahtevali so tudi odstop poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega, ki naj bi zahteval Fedorovovo razrešitev, potem ko sta se sprla glede načina odziva na rusko invazijo. Fedorov je v četrtek na novinarski konferenci Sirskega obtožil, da deli državo. »Seveda slišim, kaj pravijo ljudje,« je v soboto dejal Zelenski in dodal, da se je pogovarjal tako s Sirskim kot s Fedorovim. Napovedal je, da bodo po številnih posvetovanjih v zadnjih dveh dneh »pripravljene odločitve glede vojske«.