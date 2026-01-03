Po napadu ZDA se je oglasil Golob. Trump o zajetju Madura: »Gledal sem to, dobesedno, kot da bi gledal televizijsko serijo«

Doma in po svetu se vrstijo odzivi ameriški napad Venezuele. Med drugim sta se odzvala premier Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša. ZDA so danes po več mesecih stopnjevanja pritiska napadle več ciljev v omenjeni državi, pri čemer naj bi bili zračni napadi usmerjeni zlasti v vojaška oporišča, letališča in pristanišča. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa so ameriške sile pri tem zajele predsednika države Nicolasa Madura, ki naj bi mu sedaj v ZDA sodili. Trump je spremljanje zajetja Madura za ameriško televizijo Fox danes opisal kot gledanje televizijske serije. »Mislim, gledal sem to, dobesedno, kot da bi gledal televizijsko serijo. Če bi videli hitrost, nasilje,« je izjavil. Kot je še dejal, ne bo dovolil, da bi kdorkoli v Venezueli nadaljeval njegovo početje. Maduro in njegova soproga sta po Trumpovih besedah trenutno na poti v New York.

Golob si ne želi nove vojne

»Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja,« je popoldne sporočil Golob in kot najpomembnejšo v tem trenutku označil umiritev razmer. »Ne želimo si nove vojne. Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, deeskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele,« je dodal v sporočilu, ki so ga za STA posredovali iz kabineta premierja.

Popoldne se je z zapisom na družbenem omrežju X odzval tudi predsednik SDS Janez Janša. Kot je zapisal, je demokratično izvoljeni predsednik Venezuele Edmundo González. »Maduro je vodja kartela Los Soles, narkoteroristične organizacije, ki je prevzela oblast nad Venezuelo, njegov predhodnik Hugo Chavez pa je preko ambasade v Ljubljani pomagal ustanoviti tudi stranko Levica,« je še zapisal prvak SDS.

Odziv ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so pozvali k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava. Obenem so spomnili, da Slovenija ni priznala rezultatov predsedniških volitev julija lani. Volilne oblasti so takrat za zmagovalca razglasile Madura, ki je nato januarja letos prisegel za tretji mandat. Številne države, med njimi tudi ZDA in več članic Evropske unije, njegove zmage ob očitkih številnih nepravilnosti niso priznale. Kot so še sporočili z ministrstva, so prek veleposlaništva v Braziliji na voljo tudi slovenskim državljanom, ki bi potrebovali konzularni nasvet ali pomoč.

Na dogajanje v Venezueli so se odzvali v koalicijskih Gibanju Svoboda in Levici. V Svobodi so izpostavili, da mora spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih načel ustanovne listine ZN veljati za vse države brez izjem. »Uporaba sile, enostranski posegi ter ravnanja, ki lahko ogrozijo suverenost držav in varnost civilnega prebivalstva, predstavljajo resno tveganje za stabilnost širše regije in mednarodni mir,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se zavzemajo za mirno reševanje sporov, dialog in politične rešitve pri preprečevanju nadaljnje eskalacije razmer. V Levici so napad na Venezuelo ostro obsodili, prav tako »ugrabitev njenega predsednika«. »Gre za grobo kršitev mednarodnega prava, suverenosti držav in temeljnih načel, na katerih naj bi temeljil mednarodni red,« so izpostavili.