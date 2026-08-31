Po nesreči trajekta, v kateri je umrlo osem ljudi, aretirali kapitana in posadko (VIDEO)

Oblasti Severnega Cipra so v nedeljo aretirale kapitana in sedem članov posadke plovila, ki se je pred tem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na osem. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih.

Plovilo, ki je bilo na poti proti pristanišču Tasucu v bližini Mersina na jugu celinske Turčije se je v nedeljo prevrnilo kmalu po izplutju iz pristaniškega mesta Kyrenia na Severnem Cipru. Število smrtnih žrtev nesreče je naraslo na osem, je po poročanju tujih tiskovnih agencij za tamkajšnjo televizijo BRT navedel Erhan Arikli, minister za promet samooklicane Turške republike Severni Ciper, ki upravlja severni del razdeljenega otoka Ciper in jo priznava le Turčija. Na plovilu je bilo po navedbah oblasti skupaj 267 ljudi, od tega osem članov posadke. Večino ljudi so rešili, 161 so jih odpeljali v bolnišnico, 76 pa se jih je že vrnilo domov.

Po poročanju ciprske tiskovne agencije TAK je še vedno pogrešanih 17 ljudi. V reševalno akcijo je vključenih več plovil, tudi zasebnih, na teren so turške oblasti napotile šest ladij turške mornarice. Plovilo se je prevrnilo 6,5 kilometra od obale Severnega Cipra in je po navedbah Ariklija »popolnoma potonilo na globino 514 metrov«. Minister je dodal, da bo črna skrinjica plovila pomagala pri preiskavi prevrnitve in omenil možnost, da bi ladja morda trčila v kakšen predmet.

Medtem je turška policija po incidentu aretirala kapitana in sedem članov posadke, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil premier Severnega Cipra Ünal Üstel. Obljubil je, da bodo odgovorni odgovarjali za svoja dejanja ter napovedal preiskavo vseh vidikov incidenta in nadaljevanje reševalnih operacij, premierja povzema nemška tiskovna agencija dpa. Več rešenih potnikov je po poročanju AFP za lokalne medije navedlo, da je pred prevrnitvijo plovila prišlo do eksplozije ter da na ladji ni bilo dovolj rešilnih jopičev. Eden od potnikov, ki je poročal o eksploziji, je dejal, da so se skušali obrniti, a je ladja že začela nabirati vodo. Oblasti bodo preiskale tudi navedbe nekaterih potnikov, da je kapitan med prvimi zapustil plovilo.