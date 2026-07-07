Po odločitvi glede carin Trumpu podarili prstan s 321 diamanti

Ogromen zlat prstan s črko T ob strani, namenjen Donaldu Trumpu ob 250. obletnici ZDA, je darilo antwerpenske draguljarske industrije, ki jo predstavlja 62-letni Isidore Mörsel. V njem je vgrajenih 321 diamantov, 56 safirjev, 13 smaragdov in šest rubinov. Mörsel, belgijski poslovnež in pripadnik draguljarske judovske skupnosti, je glavni direktor Dali Diamond Company, družinskega podjetja tretje generacije s sedežem v Antwerpnu. Je tudi predsednik Antwerp World Diamond Centra (AWDC), osrednje organizacije, ki zastopa diamantno industrijo v Antwerpnu. Za predsednika je bil prvič imenovan leta 2023.

Izvedenci si niso edini v oceni, koliko je prstan vreden. Morda 20.000 evrov, morda 35.000.

Draguljarsko darilo, namenjeno Trumpu, je povezano z odločitvijo, da za belgijske draguljarske produkte visoke Trumpove carine ne bodo veljale. »Naj bo ta prstan v trajen spomin, da se pravo partnerstvo, tako kot najboljši naravni diamanti, oblikuje pod pritiskom, prestane preizkušnjo časa in najsvetleje zasije, ko temelji na zaupanju,« je ob obdarovanju sporočil Mörsel. Na notranji strani je vgraviran napis »Izdelano v Antwerpnu za Donalda Johna Trumpa«. Izvedenci si niso edini v oceni, koliko je prstan vreden. Morda 20.000 evrov, morda 35.000.

Mörsel se je kot predsednik draguljarskega združenja zadnja leta največ ukvarjal z zagovarjanjem interesov industrije v Evropski uniji. Zagovarjal je sankcije, ki naj bodo uvedene zoper rusko produkcijo diamantov. V organizaciji, ki povezuje antwerpenske draguljarje, je dejaven od leta 2008, ko je bil prvič izvoljen v upravni odbor. Družinsko podjetje Dali Diamond Company, ki ga vodi, obstaja od začetka petdesetih let 20. stoletja.