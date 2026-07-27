Po odmevnem primeru Ryanaira težave še na letu proti Dubrovniku: enakemu Boeingu napokalo vetrobransko steklo

Potem ko je Evropo pretresel nedavni incident na Ryanairovem letu, kjer je zaradi poškodovanega okna letalo moralo zasilno pristati, se je zgodil še en dogodek, ki je med potniki povzročil precejšnje nelagodje. Tokrat je moral pilot zaradi razpoke na okenskem steklu preusmeriti letalo družbe Norwegian. Let DY1922 je bil na poti iz Osla v Dubrovnik, ko je posadka med letom zaznala poškodbo enega od zunanjih slojev pilotskega okna. Zaradi varnosti so se odločili za preusmeritev na dunajsko letališče, kjer je letalo varno pristalo. Potniki med dogodkom niso bili poškodovani, družba Norwegian pa je zanje organizirala nadomestni let do končnega cilja.

Po prvih informacijah ni šlo za razbitje celotnega okna, temveč za razpoko na zunanjem sloju večslojnega stekla v pilotski kabini. Takšna okna so izdelana z več varnostnimi plastmi, zato poškodba enega sloja praviloma ne pomeni neposredne nevarnosti za kabino ali potnike. Kljub temu letalski predpisi v takšnih primerih zahtevajo previdnost, zato je preusmeritev standardni varnostni ukrep.

Ponovno Boeing 737

Dogodek prihaja le nekaj tednov po odmevnem incidentu na Ryanairovem letu, ko je med letom prišlo do poškodbe okna na Boeingu 737, zaradi česar je letalo izvedlo zasilni pristanek. Prav ta primer je med potniki sprožil številna vprašanja o varnosti letal in stanju letalskih flot. Zanimivo je, da sta bila v obeh primerih udeležena letala istega tipa – Boeing 737-800. Kljub tej podobnosti strokovnjaki opozarjajo, da iz posameznih primerov ni mogoče sklepati na sistemsko težavo tega modela, saj gre za eno najpogosteje uporabljenih potniških letal na svetu, ki vsak dan opravi na tisoče letov.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da so takšni dogodki zelo redki. Komercialna letala imajo več varnostnih sistemov in postopkov, zaradi katerih lahko tudi ob tehničnih težavah praviloma varno nadaljujejo let do najbližjega primernega letališča ali tam pristanejo brez nevarnosti za potnike.