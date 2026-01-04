Po odstranitvi predsednika Venezuele tu že nevarna reakcija Severne Koreje: »Verjetno se bojijo, da bi lahko ZDA ... «

Severna Koreja je v noči na nedeljo izstrelila več balističnih raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na južnokorejsko vojsko. Prvi letošnji preizkus severnokorejskega orožja prihaja ob obisku predsednika Južne Koreje na Kitajskem in po tem, ko so ZDA z vojaško operacijo odstranile predsednika Venezuele.

Venezuela in njen odstavljeni voditelj veljata za zaveznika Severne Koreje

Venezuela in njen voditelj Nicolas Maduro, ki so ga ZDA v soboto po prijetju odpeljale v zapor v New York, veljata za zaveznika Severne Koreje. Po mnenju južnokorejskega političnega analitika Hong Mina, ki ga navaja AFP, je ameriška operacija v Venezueli verjetno igrala vlogo pri odločitvi Pjongjanga za tokratno izstrelitev.

»Verjetno se bojijo, da bi lahko Združene države, če bi se tako odločile, vsak trenutek izvedle napad in ogrozile obstoj režima,« je dogajanje še komentiral Hong Min s Korejskega inštituta za nacionalno združitev.

V Pjongjangu že desetletja trdijo, da potrebujejo jedrski in raketni program kot sredstvo za odvračanje zaradi domnevnih prizadevanj Washingtona za spremembo režima v Severni Koreji.

Nazadnje je Severna Koreja izvedla preizkus balističnih raket lani novembra, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odobril južnokorejske načrte za izgradnjo jedrske podmornice.

Južnokorejsko obrambno ministrstvo je davi okoli 7.50 po krajevnem času (v soboto ob 23.50 po srednjeevropskem času) zaznalo izstrelitev več raket iz bližine Pjongjanga. Preletele so približno 900 kilometrov ter pristale v Japonskem morju, škode pa niso povzročile, so navedli na ministrstvu. Kot so dodali, Južna Koreja in Združene države natančno analizirajo dogajanje ter »ohranjajo polno pripravljenost«.

