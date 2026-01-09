Po opozorilih Hrvaške dvignili stopnjo pripravljenosti, načrtovali naj bi napade na mejnih prehodih

Hrvaške varnostne službe, ki delujejo na območju Bosne in Hercegovine, so v domovino poslale opozorilo o možnosti napadov na mejnih prehodih med Hrvaško ter BiH. Po poročanju portala jutarnji.hr naj bi postaja mejne policije v Slavonskem Brodu obvestila mejno policijo v Bosni in Hercegovini, da je Brodsko-posavska policijska uprava prejela pismo, v katerem avtor trdi, da naj bi 34 posameznikov pripravljalo napade na različne mejne prehode z BiH. Katere, avtor pisma ni navedel, napadi pa naj bi bili izvedeni že v noči na četrtek, 8. januarja, kar se sicer ni zgodilo, ne pomeni pa to, da se ne bo v prihodnjih urah ali dneh, piše jutarnji.hr.

V pismu, kako je to prišlo do hrvaških obveščevalcev, ni znano, naj bila navedena celo imena domnevnih napadalcev, ampak je bila pisava tako nečitljiva, da na policiji niso mogli z gotovostjo identificirati oseb, prav tako niso mogli hrvaški policisti informacij o identiteti domnevnih napadalcev sporočiti pristojnih organom v Bosni in Hercegovini. Kljub temu je bila že zgolj grožnja dovolj, da so na mejnih prehodih dvignili stopnjo pripravljenosti ter o tem obvestili vse pripadnike mejne policije v BiH. »Informacije, ki so prišle iz Hrvaške, so zelo površne, ne vsebujejo konkretnih podatkov,« so za portal istraga.ba medtem sporočili iz bosanske Državne agencije za preiskovanje in zaščito.