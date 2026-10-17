Po petih dneh izgubila službo v Beli hiši, to so besede, ki jih je namenila predsedniku Trumpu (VIDEO in FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je odpustil novo tiskovno predstavnico Bele hiše Katie Zacharia, ki je položaj prevzela pred komaj petimi dnevi, piše New York Times. »Morda to ni zanjo,« je novinarjem pred odhodom na politično zborovanje v Georgio povedal Trump. »Iskreno, če bi bil na tvojem mestu, bi še enkrat premislil,« naj bi Trump dejal Zacharii, ki jo sicer pozna že več let s televizijskih nastopov in da gre za njegovo zvesto podpornico.

Na odločitev, da prekine sodelovanje z njo, se je na družabnem omrežju odzvala tudi Katie Zacharia, ki je v objavi zapisala, da ji je bilo v čast delati s predsednikom Trumpom. »Predsednik Trump je prijazen, čudovit, vljuden, pozoren, entuziastičen in izjemno delaven človek. Želim si, da bi ga cenilo več Američanov. Nihče drug ne bo nikoli naredil Amerike velike tako, kot jo je on – in kot jo dela še naprej,« je še dodala svetlolaska in k zapisu dodala fotografijo nasmejanega para v Beli hiši.

Zacharia je pred dnevi s svojo prvo tiskovno konferenco poskrbela za kopico šal na družabnih omrežjih. Vidno nervozna je izrekla kar nekaj nesmislov ter nasmejala splet, ko je med govorom namesto »moj mož« izrekla »moj predsednik«, nato pa sprejela le tri novinarska vprašanja ter po hitrem postopku zaključila konferenco. Sledile so kritike na račun njene izobrazbe in kvalifikacij, saj se je Zacharia, sicer diplomirala pravnica, v javnosti predstavljala kot odvetnica, čeprav ni nikoli opravila pravosodnega izpita.