Po pogajanjih se je oglasil Zelenski, ima dobro novico

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je tristranske pogovore Ukrajine, Rusije in ZDA, ki so bili v Abu Dabiju, na omrežju X označil za konstruktivne. Nadaljevali bi se lahko prihodnji teden, je napovedal po poročanju tujih tiskovnih agencij. »O veliko stvareh je bilo govora. Ključno je, da so bili pogovori konstruktivni,« je zapisal Zelenski, ki sicer na pogovorih ni neposredno sodeloval.

Da so bili pogovori konstruktivni in so potekali v pozitivnem vzdušju, je dejal tudi neimenovani predstavnik Združenih arabskih emiratov, ki je povedal, da se bodo nadaljevali prihodnji teden v Abu Dabiju. Ruska stran pogovorov danes še ni komentirala. V ospredju naj bi bilo vprašanje Donbasa. Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov ozemlja Ukrajine, si prizadeva, da bi dobila popoln nadzor nad njim, medtem ko Kijev opozarja, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.

Zelenski je že v četrtek ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu razkril, da je dogovor o usodi vzhodnega dela Ukrajine edino še odprto vprašanje v pogajanjih o končanju vojne. Tudi sicer so se ozemeljska vprašanja izpostavljala kot največja ovira na poti do trajnega miru v Ukrajini.