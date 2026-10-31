Po porazu na volitvah pobegnil v Ameriko, a ni ubežnik

Brazilski predsedniški kandidat Flavio Bolsonaro, ki je po porazu na nedeljskih volitvah odpotoval v ZDA, vztraja, da je pravi zmagovalec, in napoveduje, da bo opozicijo vodil iz tujine. V odprtem pismu je volitve označil za prevaro in zatrdil: »Jaz sem izvoljeni predsednik, kriminalci, ki so ukradli brazilske volitve, pa so del kriminalne organizacije, ki je vzpostavila tiranijo.«

V drugem krogu je Bolsonaro prejel 48,2 odstotka glasov, predsednik Luiz Inacio Lula da Silva pa 51,8 odstotka. Bolsonarova stranka je Lulovo zmago priznala. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je volitve označil za nenavadne, a dejal, da se ne bo vmešaval. Njegova vlada ima tesne vezi z Bolsonarom in njegovim očetom Jairom, ki je v hišnem priporu zaradi poskusa državnega udara po porazu leta 2022.

Človek, ki se na skrivaj izmuzne iz svoje države, mora nekaj skrivati.

Flavia Bolsonara v Braziliji preiskujejo zaradi domnevne korupcije in pranja denarja. Potem ko mu je sodnik Alexandre de Moraes ukazal izročiti brazilski in italijanski potni list, je z družino prek Argentine in Ekvadorja odpotoval v Miami. Brazilska policija je medtem sporočila, da Bolsonara ne obravnava kot ubežnika, saj bi to lahko zapletlo odnose z ZDA.

Lula je Bolsonarov odhod že označil za sramotnega in dejal: »Človek, ki se na skrivaj izmuzne iz svoje države, mora nekaj skrivati.« Sicer pa tudi njegov oče Jair po porazu leta 2022 sprva ni priznal volilnega izida in je zapustil državo, potem pa se je vrnil tri mesece po Lulovi prisegi.