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UPANJE ZA UJETE CIVILISTE

Po posredovanju Melanie Trump se začenja evakuacija iz okupiranega ukrajinskega mesta (VIDEO)

Po več mesecih življenja brez hrane, elektrike in zdravil so iz okupiranega ukrajinskega mesta Oleški začeli evakuirati prebivalce.
Melania Trump FOTO: Umit Bektas, Reuters
Melania Trump FOTO: Umit Bektas, Reuters
A. G.
 31. 10. 2026 | 10:44
 31. 10. 2026 | 10:44
10:24
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Več sto prebivalcev okupiranega mesta na jugu Ukrajine, ki so več mesecev preživeli brez osnovnih življenjskih potrebščin, so v petek začeli evakuirati na podlagi dogovora o premirju, doseženega s posredovanjem prve dame ZDA Melanie Trump. Mesto Oleški v južni ukrajinski regiji Herson je pod neprekinjeno rusko okupacijo od aprila 2022. Po navedbah ukrajinskih oblasti je v močno porušenem mestu obtičalo približno 2000 ljudi, med njimi 50 otrok. Vse dostopne poti so bile močno minirane ali pod stalnim nadzorom brezpilotnih letalnikov, zato je bil pobeg praktično nemogoč. Razmere so se spremenile šele po posredovanju Melanie Trump, ki je pomagalo omogočiti začetek evakuacije. »Ukrajinska delegacija se je skupaj z evakuiranimi prebivalci Oleškega odpravila na pot,« je na Telegramu sporočil ukrajinski poslanec Davyd Arakhamia.

V petek so bili v Oleških humanitarni delavci in predstavniki oblasti iz Rusije in Ukrajine. Spremljali so prebivalce, ki so se odločili za odhod, ter zagotavljali nujno humanitarno pomoč tistim, ki so se odločili ostati. Začasno premirje, ki je omogočilo evakuacijo, je začelo veljati v torek, pozneje pa so ga razširili na celotno regijo Herson. Premirje je prineslo olajšanje tudi prebivalcem mesta Herson, ki je pod nadzorom Ukrajine, a je bilo skoraj neprestano tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki. Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmytro Lubinets je odpotoval v Oleški, da bi osebno pospremil evakuirane na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom. S tem je postal prvi visoki ukrajinski predstavnik, ki je od začetka vojne javno odpotoval na območje pod rusko okupacijo. Evakuacija se je začela v petek popoldne po krajevnem času. Po Lubinetsovih besedah je bilo v operacijo vključenih 25 avtobusov s skupno 750 sedeži.

Nevarne poti so bile več mesecev neprehodne

Dostopne poti do Oleškega so bile močno minirane in polne ostankov brezpilotnih letalnikov ter uničenih vozil, zato so bile skoraj neprehodne. Po začetku premirja v torek so začeli odstranjevati mine, Rusija in Ukrajina pa sta v četrtek sporočili, da je operacija končana. Po navedbah oblasti sta bila med odstranjevanjem min ubita dva človeka. Neposredna evakuacija čez reko Dneper na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom ni mogoča. Arakhamia je zato pojasnil, da bodo prebivalci potovali prek okupiranega ukrajinskega polotoka Krim do Anape v ruski regiji Krasnodar.

»Od tam bodo z letalom odpotovali v Belorusijo, nato pa se bodo domov odpravili z avtobusom,« je povedal. Pričakujejo, da bodo evakuirani do ukrajinske meje prispeli v soboto.

Življenje brez hrane, elektrike in zdravil

Humanitarne razmere v mestu so se v zadnjih mesecih močno poslabšale. Ukrajinske oblasti so septembra poročale, da je prebivalcem zmanjkalo hrane in drugih zalog. Ostali so tudi brez elektrike, plina, zdravil in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. »Tudi sami smo že povsem izčrpani. Zelo težko je,« je za ukrajinsko televizijo povedala prebivalka Oleškega, ki ni želela razkriti svojega imena. »Nenehno smo v temi. Če bi bili zdravi, bi morda ostali še dlje, a zdaj je dovolj. Želimo biti s svojimi otroki.«

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je že v začetku tega meseca opozoril na hude razmere. »Ljudje v začasno okupiranih Oleških stradajo. Skoraj ničesar več nimajo za jesti. Po poročilih so civilisti prisiljeni preživeti ob travi in plevelu, medtem ko so zdravila, čista voda, elektrika in zdravstvena oskrba vse težje dostopni. V takšnih razmerah so ujeti tudi otroci,« je dejal. Mesto je leta 2023 poplavilo po porušitvi jezu Nova Kahovka. V poplavah naj bi umrlo več sto ljudi. Dokazi kažejo na odgovornost Rusije za eksplozijo, ki je uničila jez, vendar Moskva to zanika. Razmere so se v naslednjih letih še poslabšale zaradi silovitih spopadov na tem območju.

Zakaj so nekateri prebivalci ostali v mestu?

Po podatkih ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), ki spremlja konflikte, je približno 40 odstotkov od okoli 24.000 prebivalcev, kolikor jih je mesto imelo pred vojno, v začetnem obdobju spopadov uspelo pobegniti na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom. Pozneje je odšlo še več tisoč ljudi, vendar so številni ostali, ker niso mogli ali niso želeli zapustiti svojih domov. Mesto ima pomembno vlogo v ruskih vojaških operacijah v regiji. Leži ob reki Dneper, neposredno nasproti ukrajinskih položajev na frontni črti. Medtem ko si ruske in ukrajinske sile izmenjujejo napade, so civilisti v Oleških ujeti sredi spopadov. Z zaostrovanjem ruske okupacije so postopoma izginjale vse možnosti za umik proti ukrajinskemu ozemlju. Še pred kratkim je bilo mogoče pobegniti globlje na območje pod ruskim nadzorom, vendar je tudi ta možnost v zadnjih mesecih zaradi stopnjevanja spopadov postala skoraj nemogoča. Vse izhodne poti so bile namreč minirane ali pod nadzorom brezpilotnih letalnikov.

Kijev je letos vsaj trikrat poskušal doseči dogovor z Moskvo o evakuaciji prebivalcev na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom, vendar je Rusija predloge vedno zavrnila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da je minirala dostopne poti do mesta, da bi prebivalcem preprečila odhod. »Pomembno je, da je v Hersonu zavladal tako zelo potreben mir,« je Zelenski dejal v petkovem večernem nagovoru. »Rusija mora končati vojno, ki jo je sama začela.«

Nekateri prebivalci se ne želijo odseliti

Natančnega števila ljudi, ki jih bodo evakuirali, ruske in ukrajinske oblasti še niso objavile. Jasno pa je, da so se nekateri odločili ostati. Ena od prebivalk je za ukrajinsko televizijo povedala, da bi si sicer želela oditi, vendar ne more potovati z letalom, zato bo z možem ostala v Oleških. Nekateri starejši prebivalci kljub izjemno slabim humanitarnim in varnostnim razmeram niso pripravljeni zapustiti svojih domov. Njihovo odločitev dodatno otežuje dejstvo, da s seboj ne morejo vzeti živali.

Lubinets je ob tem pojasnil, da imajo prebivalci možnost izbire, kam želijo oditi. »Smo v Oleških. Tukaj se zbirajo ljudje, ki želijo na ozemlje Ruske federacije, pa tudi tisti, ki želijo oditi na ozemlje Ukrajine. Vsem bo ta možnost zagotovljena,« je dejal. V Oleških je bila tudi njegova ruska kolegica, varuhinja človekovih pravic Yana Lantratova. Na posnetkih sta vidna drug ob drugem, ko se pogovarjata z lokalnimi prebivalci. Na videoposnetkih, ki jih je objavila Lubinetsova pisarna, je mogoče videti, kako varuh človekovih pravic pozdravlja čustveno pretresene skupine prebivalcev in se z njimi pogovarja o njihovi poti. Na enem od posnetkov ljudem, ki odhajajo, pojasnjuje, da so se nekateri odločili ostati. »Povedali so mi, da je to njihova lastna odločitev. Poskrbeli bomo vsaj za to, da bo do njih prišla humanitarna pomoč,« je dejal.

Se bo premirje izkoristilo za oskrbo ruskih vojakov? Za ukrajinske sile je to pomemben razlog za zaskrbljenost. Premirje naj bi se namreč izteklo v nedeljo. Inštitut za preučevanje vojne je v poročilu o Oleških opozoril, da je ruska vojska v mestu vzpostavila močno prisotnost in ga uporablja kot pomemben prednji položaj za vojaške operacije v regiji. Ukrajinske sile območje napadajo z brezpilotnimi letalniki, da bi prekinile ruske oskrbovalne poti. Vendar ti napadi vplivajo tudi na civiliste, ki so še vedno ostali v mestu.

Kakšno vlogo je imela Melania Trump?

Lubinets je prejšnji teden povedal, da si Ukrajina prizadeva rešiti humanitarno krizo v Oleških že od konca februarja, vendar so se stvari zares začele premikati šele septembra – po zaslugi Melanie Trump. Ukrajinski predstavniki so septembra okrepili opozarjanje na razmere v mestu. Pričevanja prebivalcev so odmevala po svetu, mednarodne organizacije, verski voditelji in drugi pa so začeli pozivati k nujnemu ukrepanju.

Ko je prva dama ZDA prejšnji petek prvič napovedala premirje, je povedala, da je neposredno sodelovala z ukrajinskim in ruskim vodstvom kot »izključna posrednica« ter začela pogovore o pogojih dogovora. K sodelovanju pri doseganju premirja je ruske in ukrajinske voditelje pozival tudi papež Leon XIV. V začetku tega meseca je v telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom izrazil »globoko zaskrbljenost« zaradi razmer v Oleških. Kmalu zatem se je pogovarjal še z Zelenskim. Pozval je k lokalnemu premirju, ki bi omogočilo evakuacijo prebivalcev in dostavo humanitarne pomoči.

Melania Trump je že pred tem sodelovala pri prizadevanjih za vrnitev več ukrajinskih otrok, ki so jih po začetku vojne odpeljali v Rusijo.

Je dogovor korak bližje širšemu mirovnemu sporazumu?

Čeprav je premirje v petek še veljalo, so možnosti, da bi preraslo v širši mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino, majhne. To velja kljub obnovljenim prizadevanjem Trumpove administracije za diplomatsko rešitev konflikta. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff se je pred kratkim na Norveškem sestal z Zelenskim, nato pa odpotoval v Sankt Peterburg na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Med drugim naj bi se pogovarjali tudi o možnosti prihodnjih tristranskih srečanj. Putin je medtem znova ponovil svoje maksimalistične zahteve, tudi glede ozemlja in ukrajinske suverenosti. To so za Kijev in njegove zaveznike nesprejemljive zahteve.

Čeprav širši mirovni dogovor za zdaj ni verjeten, ukrajinski predstavniki upajo, da bi lahko podobna lokalna premirja sklenili tudi na drugih delih frontne črte. Tako bi vsaj nekoliko olajšali življenje civilistom, ki že dolgo trpijo zaradi vojne, poroča CNN.

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