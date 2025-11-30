Po požaru število žrtev naraslo že na 146, danes dan žalovanja (FOTO)

Število smrtnih žrtev v požaru, ki je ta teden uničil stanovanjsko naselje v Hongkongu, se je povzpelo na 146, je sporočila policija. Preiskovalci so pred tem iskanje razširili še na tri druge stolpnice v kompleksu, kjer je v sredo izbruhnil požar. V Hongkongu so se tudi drugi dan žalovanja poklonili žrtvam. Po besedah predstavnice policije Tsang Shuk-yin ne morejo izključiti možnosti, da bo žrtev še več. Podatki o žrtvah so bili posodobljeni, potem ko so pripadniki enote za identifikacijo žrtev nesreč razširili iskanje na še tri stolpnice od osmih stolpnic v stanovanjskem kompleksu Wang Fuk Court, ki jih je uničil sredin požar. Gre za najsmrtonosnejši požar v stanovanjski stavbi na svetu po letu 1980.

V Hongkongu se je v soboto začelo tridnevno žalovanje. Več kot tisoč ljudi z različnih koncev Hongkonga se je danes zbralo v bližini uničenega kompleksa v severnem okrožju Tai Po, da bi se poklonili žrtvam tragedije. Že v soboto so v parku blizu uničenega stanovanjskega kompleksa ljudje polagali cvetje in spominske zapise. Po požaru še vedno pogrešajo okoli 150 ljudi, okoli 80 ljudi pa je ranjenih. Vzrok požara uradno še ni znan, so pa protikorupcijske oblasti v Hongkongu v povezavi s požarom aretirale enajst ljudi, tri od njih pa je policija aretirala tudi zaradi uboja. V javnosti so se pojavili pozivi po prevzemu odgovornosti za tragedijo, ki pa naj bi jih oblasti utišale. Aktivisti so zahtevali odgovornost vlade, neodvisno preiskavo morebitne korupcije in pregled gradbenega nadzora.

Mnogi so s seboj prinesli spominske zapise. FOTO: Tyrone Siu Reuters

Gre za najsmrtonosnejši požar v stanovanjski stavbi na svetu po letu 1980. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters