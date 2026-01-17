Po prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let ugasnili 4,7 milijona profilov

Od decembrske uvedbe prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, ki jo je Avstralija uvedla kot prva na svetu, so platforme v državi zaprle več kot 4,7 milijona profilov mladoletnikov, so sporočile avstralske oblasti in to označile za pomemben korak pri zagotavljanju varnosti otrok na spletu. Komisarka za spletno varnost Julie Inman Grant je povedala, da regulativne smernice in sodelovanje s platformami že prinašajo pomembne rezultate. Obenem je priznala, da poskušajo najstniki prepoved zaobiti. Premier Anthony Albanese je dejal, da začetni rezultati kažejo, kako pomembno je, da so uvedli prepoved, označil jo je za vir avstralskega ponosa.

Nizozemska , Danska, Norveška in Nova Zelandija razmišljajo o podobnih ukrepih.

Zakon, ki je začel veljati 10. decembra lani, od platform, kot so Meta, TikTok in YouTube, zahteva, da sprejmejo ukrepe za preverjanje starosti in mlajšim od 16 let preprečijo ustvarjanje profilov. V primeru neupoštevanja zakonodaje jim grozijo milijonske globe. O podobnih ukrepih razmišljajo tudi nekatere druge države, med njimi Nizozemska, Danska, Norveška in Nova Zelandija, razprava o ukrepanju v tej smeri pa poteka tudi na ravni EU.