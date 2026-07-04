  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBLETNICA NEODVISNOSTI

Po Putinu se je na veliki dan za Ameriko oglasil še Zelenski

Volodimir Zelenski je danes ZDA čestital ob 250. obletnici neodvisnosti.
Volodimir Zelenski FOTO: Petros Karadjias Via Reuters
Volodimir Zelenski FOTO: Petros Karadjias Via Reuters
STA
 4. 7. 2026 | 21:40
 4. 7. 2026 | 23:03
1:47
A+A-

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes ZDA čestital ob 250. obletnici neodvisnosti, pri čemer je potegnil vzporednico med ameriškim bojem za neodvisnost in ukrajinskim bojem proti ruski agresiji. Vsa pomoč, ki so jo ZDA v času vojne zagotovile Ukrajini, po njegovih besedah dokazuje moč ameriškega duha in odločnosti. »Tudi danes (...) vpliv in pomen Amerike zagotovo nista nič manjša. To še posebej jasno vidimo v Ukrajini, ki se bori za svojo neodvisnost, svobodo in pravico našega naroda do sreče s skoraj enakim upanjem, enakim ciljem in enako odločnostjo, s katerimi so Američani osvojili in branili svojo neodvisnost,« je Zelenski zapisal v objavi na omrežju X.

Po njegovih besedah Ukrajina spričo ruske agresije globoko ceni podporo ZDA v času vojne z Rusijo, orožje in nasploh vsa pomoč, ki jim jo je Washington zagotovil, dokazuje »moč ameriškega duha, ameriške odločnosti in ameriške tehnologije«. »Naj sanje svobodnih ljudi vedno zmagajo nad zlom in sovraštvom tistih, ki skušajo uničiti svobodo. Amerika, hvala! Prepričan sem, da bomo, če bomo v tem skupaj, zagotovo dosegli mir,« je še zapisal.

Pred tem je čestitke ZDA in Trumpu ob obletnici namenil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V sporočilu je med drugim izpostavil rusko podporo severnoameriškim kolonistom v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine, dejal pa je tudi, da zgodovina odnosov med državam vsebuje številna poglavja, na katera sta lahko obe ponosni.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Volodimir ZelenskiDonald TrumpVladimir PutinUkrajinaZDARusija
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Poletje krepi prijateljstva ...

O vključeni klimi.
Branko Babič4. 7. 2026 | 22:45
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Poletje krepi prijateljstva

O klimi.
Branko Babič4. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Kako pošolati junce

Vedno sem bil precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali.
Primož Kališnik4. 7. 2026 | 22:25
22:14
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 2,3

V Sloveniji smo imeli pozno zvečer potres. Ste ga čutili?

Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci Postojne, Pivke in okoliških naselij.
4. 7. 2026 | 22:14
21:40
Novice  |  Svet
OBLETNICA NEODVISNOSTI

Po Putinu se je na veliki dan za Ameriko oglasil še Zelenski

Volodimir Zelenski je danes ZDA čestital ob 250. obletnici neodvisnosti.
4. 7. 2026 | 21:40
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
REŠEVALNI PAS

Na primorki danes počilo, drugi vozniki pa so se po nesreči takole izkazali (FOTO)

Vozniki so ustvarili idealen reševalni pas, ki je reševalni ekipi omogočil, da hitro pride do poškodovane osebe.
4. 7. 2026 | 21:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki