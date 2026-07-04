Po Putinu se je na veliki dan za Ameriko oglasil še Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes ZDA čestital ob 250. obletnici neodvisnosti, pri čemer je potegnil vzporednico med ameriškim bojem za neodvisnost in ukrajinskim bojem proti ruski agresiji. Vsa pomoč, ki so jo ZDA v času vojne zagotovile Ukrajini, po njegovih besedah dokazuje moč ameriškega duha in odločnosti. »Tudi danes (...) vpliv in pomen Amerike zagotovo nista nič manjša. To še posebej jasno vidimo v Ukrajini, ki se bori za svojo neodvisnost, svobodo in pravico našega naroda do sreče s skoraj enakim upanjem, enakim ciljem in enako odločnostjo, s katerimi so Američani osvojili in branili svojo neodvisnost,« je Zelenski zapisal v objavi na omrežju X.

Po njegovih besedah Ukrajina spričo ruske agresije globoko ceni podporo ZDA v času vojne z Rusijo, orožje in nasploh vsa pomoč, ki jim jo je Washington zagotovil, dokazuje »moč ameriškega duha, ameriške odločnosti in ameriške tehnologije«. »Naj sanje svobodnih ljudi vedno zmagajo nad zlom in sovraštvom tistih, ki skušajo uničiti svobodo. Amerika, hvala! Prepričan sem, da bomo, če bomo v tem skupaj, zagotovo dosegli mir,« je še zapisal.

Pred tem je čestitke ZDA in Trumpu ob obletnici namenil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V sporočilu je med drugim izpostavil rusko podporo severnoameriškim kolonistom v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine, dejal pa je tudi, da zgodovina odnosov med državam vsebuje številna poglavja, na katera sta lahko obe ponosni.