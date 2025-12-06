  • Delo d.o.o.
USPEŠNA AKCIJA NA KRIMU

Po Putinu udarili ukrajinski »Duhovi«! Poglejte, kako so uničili drago lovsko letalo in radarje (VIDEO)

Od leta 2023 Ukrajina postopoma širi zmogljivosti napadov na ruske cilje na Krimu ter glede na cilj uporablja tako zračne kot pomorske drone.
Ukrajinci so na vojaškem letališču na Krimu zadeli rusko bojno letalo MiG-29 in radarski sistem Irtyš. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Ukrajinci so na vojaškem letališču na Krimu zadeli rusko bojno letalo MiG-29 in radarski sistem Irtyš. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 6. 12. 2025 | 08:12
 6. 12. 2025 | 08:25
2:08
Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je na vojaškem letališču Kača na Krimu zadela rusko bojno letalo MiG-29 in radarski sistem Irtyš, so se pohvalili ukrajinski obveščevalci. 

Oba napada sta bila v četrtek izvedena z daljinskim letalniki velikega dosega, izvedla pa jih je HUR-ova elitna enota Prymary (»Duhovi«).

Še eno, zlovešče Putinovo sporočilo Evropejcem! Kaj porečejo o tej grožnji pri zvezi Nato? (VIDEO)

»Specialne enote HUR-a še naprej sistematično slabijo moskovski protiletalski obrambni sistem na začasno okupiranem polotoku, pri čemer uničujejo radarje, protizračne sisteme in zdaj tudi bojna letala ruskih oboroženih sil,« piše v sporočilu.

MiG-29 je letalo iz sovjetskega obdobja, ki se uporablja za zračne boje in omejene napade na cilje na tleh, njegova cena pa znaša 25 milijonov dolarjev na podlagi podatkov iz začetka 2000-ih.

Objavljeni posnetki prikazujejo letalo in radar v merku HUR-ovih dronov tik pred tem, ko so zadeli cilje.

Odtlej ko je Rusija leta 2014 nezakonito priključila Krim, je polotok močno militarizirala in ga uporablja kot bazo za redne raketne in brezpilotne napade na Ukrajino, za operacije na Črnem morju ter za kopenske operacije proti jugu Ukrajine, ob tem navaja Kyiv Independent.

Putinov zaveznik pripravljen na vojno z Evropo, a poglejte, kaj medtem počne šef Nata

Od leta 2023 Ukrajina postopoma širi zmogljivosti napadov na ruske cilje na Krimu ter glede na cilj uporablja tako zračne kot pomorske drone.

Na Floridi končani ameriško-ukrajinski pogovori o končanju vojne

Pogovori med delegacijama ZDA in Ukrajine na Floridi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini so se v četrtek zvečer končali, poroča ukrajinska televizija Suspilne. Predsednik ZDA je ocenil, da bodo na koncu dosegli končanje vojne. Ukrajinski predsednik pa je dejal, da je Kijev za dosego miru pripravljen konstruktivno sodelovati z vsemi partnerji.

KrimRusija-UkrajinaUkrajinadronivojna v UkrajiniVladimir PutinRusija
