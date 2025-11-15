Po reševalcu Anžetu je življenje izgubil tudi Matija z nujne medicinske pomoči (FOTO)

Ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem žalujejo za človekom, ki je delal na nujni medicinski pomoči. Na Facebook strani HITNA UŽIVO 194 so danes sporočili, da je umrl Matija. Sodeč po zapisu, je pustil velik pečat na ljudi, ki so delali z njim na nujni medicinski pomoči.

Vest o smrti Matije so na omenjeni strani sporočili z ganljivimi besedami. »Z neizmerno žalostjo se danes poslavljamo od našega dragega kolega, prijatelja. Matija, tvoj prezgodnji odhod je pustil tišino, ki je ne moremo zapolniti, a tudi sled, ki se ne bo izbrisala. Na nujni medicinski pomoči si bil več kot le zdravnik. Bil si opora, kolega, vedno pripravljen pomagati drugim, bil si roka, ki je vedno pomagala, in srce, ki je bilo za druge. Tvoj nasmeh, tvoja moč in nesebičnost so nas nosili skozi najtežje trenutke, in vemo, da je bilo tega veliko. V družbi si bil zabavljač, prijatelj,« so zapisali. Ob tem so se mu tudi zahvalili in mu sporočili, da naj počiva v miru.

Na Anžeta so se pomnili tudi na Hrvaškem

Kot smo že poročali, je pred dnevi življenje izgubil tudi mlad slovenski reševalec Anže, potem ko sta bila z drugim reševalcem na nujni vožnji. Hitela sta na pogreb, kjer je imela ženska zdravstvene težave, nato pa se jima je pripetila prometna nesreča. Želela sta pomagati drugi osebi, a nesrečo doživela še sama.

Tudi na Hrvaškem so se včeraj s srčno gesto spomnili na preminulega Anžeta. Posnetek dejanja je ganil marsikoga.