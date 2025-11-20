  • Delo d.o.o.
TEŽAVAM NI VIDETI KONCA

Po ropu še en udarec slovitemu pariškemu muzeju

Louvre se spopada z novimi izzivi, tokrat gradbenimi. Zaradi slabih podpornih elementov so zaprli Galerijo Campana.
Oktobra je Louvre pretresel drzen rop. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
Oktobra je Louvre pretresel drzen rop. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
E. B.
 20. 11. 2025 | 16:20
2:10
A+A-

Najprej so po njih udarili drzni roparji, zdaj jih tepe še dotrajanost. No, morda tudi lastna malomarnost, so kritični mnogi, saj so bile konstrukcijske težave nekaterih podpornih elementov v Galeriji Campana v znamenitem Louvru znane že dolgo. Galerija, ki stoji od 30. let prejšnjega stoletja, obsega devet prostorov, ki gostijo starogrško keramiko, težave pa bi lahko ogrozile tako zaposlene v nadstropju višje kot tudi obiskovalce, so sporočili.

9

MILIJONOV obiskovalcev je lani sprejel muzej.

Odločitev o zaprtju je preventivne narave in seveda začasna, ni pa znano, kako dolgo bodo razstavni prostori v prvem nadstropju Sullyjevega krila veličastnega kompleksa še zaprti. Ali je nedavni tehnični pregled odkril še kakšne konstrukcijske pomanjkljivosti, ni znano, mnogi pa so že dolgo opozarjali na poškodbe nekaterih prostorov, pomanjkljivo zaščito pred vremenskimi vplivi ter nihanje v vlažnosti in temperaturi, kar bi bilo lahko usodno tudi za ohranjanje dragocenih muzejskih eksponatov.

Galerija Campana, ki stoji že skoraj stoletje, bo do nadaljnjega zaprta. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
Galerija Campana, ki stoji že skoraj stoletje, bo do nadaljnjega zaprta. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
Zaprtje bo vsekakor dodaten udarec za sloviti pariški muzej, ki ga je minuli mesec hudo prizadel rop nakita, ko je skupina storilcev sredi dneva vkorakala v stavbo in odnesla dragocenosti v ocenjeni vrednosti več kot 100 milijonov. Zdajšnji ukrep ni povezan s tem primerom, zagotavlja vodstvo, vsekakor pa je zanemarjeno stanje nekaterih prostorov, na katero so mnogi opozarjali že veliko prej, dodatno omadeževalo ugled ustanove, ki se že spopada s hudimi kritikami na račun pomanjkljive varnosti. Louvre je lani sprejel skoraj devet milijonov obiskovalcev, vodstvo se boji, da lanskih odličnih rezultatov ne bo doseglo, čeprav je Galerija Campana, ki odstira tudi čudovite poglede na Seno, le delček velikanskega muzeja.

Zaradi zaprtja nekaterih prostorov in gradbene sanacije, katere obseg še ni točno opredeljen, so začasno preselili tudi 65 zaposlenih, ki so delovali v pisarnah nad ogroženimi prostori.

LouvremuzejtežaveParizFrancija
