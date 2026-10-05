Po smrti mlade Rusije zaradi pljučne kuge: Prepovedati bi morali vse lete iz Rusije

Poročila o obsežnem odzivu oblasti odmevajo tudi na druge incidente v zgodovini ruskih programov biološkega orožja, ki so jih povzročile resnejše kršitve zadrževalnih ukrepov kot ena sama počena epruveta. Takšen je bil izbruh antraksa leta 1979 v Sverdlovsku.

Skrivnostna smrt ženske v Sibiriji je pritegnila pozornost svetovnih medijev, saj ima vse značilnosti katastrofičnega hollywoodskega filma. Pred dnevi je namreč za pljučno kugo umrla ženska, ki naj bi se s smrtonosno boleznijo okužila v laboratoriju, ko se je razletela epruveta z živimi bakterijami, ki povzročajo pljučno kugo. 28-letna laboratorijska delavka Daria Shipilova je bila tehnica na Raziskovalnem inštitutu za nadzor kuge v Irkutski regiji, umrla pa je po tem, ko so ji diagnosticirali pljučnico »neznanega« izvora, je sporočil Rospotrebnadzor, ruski nadzorni organ za nalezljive bolezni. V torek so jo hospitalizirali v Šelehovu, mestu blizu regionalnega središča Irkutska, s simptomi hude pljučnice. Po poročilih lokalnih medijev so jo priključili na ventilator in v četrtek je umrla. Oblasti so posledično odredile karanteno za okrog 200 ljudi, ki so bili z njo v stiku posredno ali neposredno, za zdaj pa kaže, da se nihče od njih ni okužil, saj tudi po več dneh nihče ne kaže simptomov bolezni, piše Večernji list.

Po poročanju svetovnih medijev, so ruske oblasti, ki so smrt in okužbo sprva poskušale prikriti, uvedle »protiepidemične ukrepe«. »Po primeru zaposlene v Irkutskem raziskovalnem inštitutu za nadzor kuge, ki so ji diagnosticirali pljučnico neznanega izvora, je bil izveden poseben sklop ukrepov,« je zapisano v izjavi, ki so jo medijem posredovali pristojni organi. Bolnišnični oddelek, kjer se je zdravila, so zapečatili, več oddelkov pa je začasno ustavilo odpust in sprejem pacientov. Po poročanju lokalnih medijev so bile zaprte tudi druge bolnišnice v regiji. V zadnjih desetih dneh med osebjem inštituta niso zabeležili nobenega primera nalezljive bolezni. Rospotrebnadzor je že pred tem sporočil, da so »sanitarne in epidemiološke razmere« v Šelehovu in Irkutsku, regionalnem glavnem mestu, »stabilne«. Aleksej Tsidenov, vodja bližnje republike Burjatija, je dejal, da v njegovi republiki ni bilo poročil o širjenju bolezni.

Pljučna kuga je eno od treh oblik kuge, ki jo povzroča bakterija Yersinia pestis, ki jo običajno najdemo pri majhnih sesalcih (miši, podgane ...) in njihovih bolhah, z osebe na osebo pa se zlahka in hitro prenaša kapljično. Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je v nedeljo dejal, da so bili seznanjeni s smrtjo zaradi domnevne pljučne kuge v Rusiji. »Z nacionalno agencijo za javno zdravje CDC in drugimi partnerji pozorno spremljamo situacijo. Številne podrobnosti še niso potrjene. Ruske oblasti spodbujamo, naj hitro in odkrito delijo točne informacije,« je dejal.

Bolniki s pljučno kugo razvijejo visoko vročino, glavobol, šibkost in »hitro razvijajočo se pljučnico, ki jo spremljajo oteženo dihanje, bolečine v prsih, kašelj in včasih krvava ali vodena sluz,« so sporočili iz ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni. Kljub temu, da je širjenje bolezni za zdaj po besedah lokalnih oblasti omejeno, in ni nevarnosti, da bi umrl še kdo od ljudi, s katerimi je bila pred smrtjo v stiku 28-letnica, pa je novica iz Sibirije kljub temu vzbudila zaskrbljenost pri nekaterih ameriških uradnikih, tudi zaradi ruske zgodovine raziskav biološkega orožja. Republikanski predstavnik Don Bacon iz Nebraske, vodilni član Odbora za oborožene sile predstavniškega doma, je primer denimo povezal z dolgoletnimi ruskimi obtožbami, da so laboratoriji v Ukrajini, ki jih podpirajo ZDA, vpleteni v raziskave biološkega orožja. »Spomnim se, da sem slišal protiukrajinske aktiviste, ki so govorili o tako imenovanih bioloških laboratorijih,ki naj bi jih imeli Ukrajinci. To so bile ruske dezinformacije v najboljši luči. V resnici je Rusija tista, ki ima biološke laboratorije,« je Bacon zapisal na družbenih omrežjih.

Sovjetska zveza je med hladno vojno vzdrževala obsežen ofenzivni program biološkega orožja, kljub temu da je bila podpisnica Konvencije o biološkem orožju iz leta 1972. Poznejše preiskave so potrdile obstoj vojaških raziskav, ki so vključevale patogene, vključno s kugo, ter prizadevanja za razvoj sevov, ki bi bili odporni na antibiotike. Nekdanji republikanski predstavnik iz Illinoisa Adam Kinzinger je ob tem pozval k obsežni prekinitvi zračnega prometa v in iz Rusije. »Ves svet bi moral prepovedati VSE lete v in iz Rusije,« je Kinzinger zapisal na družbenih omrežjih.