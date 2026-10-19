Po smrti Slovenca na Ironmanu v Poreču se je oglasil znani plavalec: »Kakšen smisel imajo triatloni, na katerih ljudje umirajo?«

Potem ko je včeraj med triatlonsko tekmo Ironman 70.3 v Poreču umrl slovenski državljan , se je hrvaškemu portalu Index oglasil slovenski politolog in maratonski plavalec Bojan Korsika (71), ki je pred kratkim preplaval 11,5 kilometra okoli Golega otoka. Opozoril je na pretekle smrtne primere na triatlonih ter odprl vprašanje varnosti tekmovalcev in nadaljevanja tekmovanj po smrti udeleženca.

Bojan Korsika. FOTO: Osebni arhiv

»Mediji poročajo, da je včeraj med plavalnim delom triatlona umrl slovenski državljan. Tragedija. Toda skoraj nihče ne poroča, da je to že drugi Slovenec, ki je v Poreču umrl med plavanjem na triatlonu. V sedmih letih so umrli kar trije tekmovalci, med njimi tudi britanski državljan.

Kakšen smisel ima vse to?

Pred tremi leti sta na Irskem med tekmovanjem Ironman 70.3 skoraj istočasno umrla dva tekmovalca. Tudi na drugih triatlonih po svetu je bilo precej smrtnih primerov, pogosto prav med plavanjem. Nikakor ne obsojam Poreča, vendar vse to odpira številna vprašanja. Kakšen smisel imajo takšni triatloni? Kako se počuti zmagovalec triatlona, na katerem je umrl eden ali celo dva tekmovalca? Kam gremo, ko organizatorji že dolgo ne prekinjajo več tekmovanj zaradi smrti tekmovalcev? S tem se očitno strinjajo tudi tekmovalci sami. Kajti na kocki je preveč, da bi triatlonsko lokomotivo ustavila zgolj ena ali dve smrti.

Gladiatorstvo 70.3?

Kaj počne Mednarodna triatlonska zveza, da bi vsaj zmanjšala število smrtnih primerov med plavanjem, ki dobivajo razsežnosti pandemije? Očitno ne prav veliko. Seveda so komercialni vložki ogromni.

Osebno me najbolj preseneča dejstvo, da niti za tekmovalce same ena ali dve smrti nista ovira za nadaljevanje tekmovanja. Kam pluje Gladiator 70.3? Proti zmagovalnemu odru na mrtvaški krsti?« se je vprašal slovenski plavalec.