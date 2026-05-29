STRAŠNO

Po smrti upokojenke v Grčiji zdravniki razkrili, katera napaka na plaži je lahko usodna: lani je na morju umrlo več deset ljudi

Tragedija na plaži v Grčiji: 77-letna državljanka Srbije je umrla med kopanjem. Zdravniki opozarjajo na tveganja za starejše osebe med poletjem.
FOTO: Leon Vidic/delo
N. Č.
 29. 5. 2026 | 13:15
77-letna državljanka Srbije je danes zjutraj umrla med kopanjem na plaži v Haniotiju v grški regiji Halkidiki. Zdravniki ob tem opozarjajo, da visoke temperature, nenadne temperaturne spremembe in težave s srcem za starejše osebe med letovanjem pomenijo resno tveganje.

Po navedbah grških medijev so žensko iz morja potegnili nezavestno. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v zdravstveni dom v Kasandriji, kjer so zdravniki lahko le še potrdili njeno smrt. O primeru se je oglasila tudi luška kapitanija v Nea Mudanji, ki je sporočila, da je bila v jutranjih urah obveščena, da so 77-letno državljanko Srbije nezavestno potegnili iz morja na plaži Hanioti v občini Kasandra.

Tragedija je znova odprla vprašanje varnosti  turistov med poletno sezono, še posebej starejših oseb in kroničnih bolnikov. V prejšnji sezoni je v Grčiji umrlo najmanj 30 državljanov Srbije. Čeprav so zabeležili tudi primere utopitev, so bili najpogostejši vzrok smrti srčne težave in zapleti, ki so jih povzročile visoke temperature.

Ljudje gredo na morje nepripravljeni

Dr. Aleksandar Stojanović, direktor Zdravstvenega doma Palilula, je za Kurir TV že pred časom dejal, da starejši ljudje na morje pogosto odidejo nepripravljeni. »Nekaterih ljudi zdravnik sploh ni pustil na pot. Na morju so razmere drugačne, ljudje se nekoliko bolj sprostijo. Tudi mladi niso zaščiteni pred boleznimi. Temperature so poleti veliko višje, srčne težave se stopnjujejo, pojavljajo se težave s krvnim obtokom.«

Dr. Stojanović je pojasnil tudi, katere korake je pomembno opraviti pred samim potovanjem. »Vsak bolnik z visokim tveganjem za srčno-žilne bolezni mora pred letovanjem obiskati svojega izbranega zdravnika, mu pokazati svojo terapijo, povedati, kam potuje, zdravnik pa mu bo nato dal zelo koristne nasvete.«

Kardiokirurg prof. dr. Miljko Ristić je navedel, da je eden najpogostejših vzrokov za usodne izide tako imenovana ishemija miokarda oziroma zmanjšan dotok krvi v srčno mišico. »Ishemija pomeni nezadostno prekrvavitev organa. To ni zelo nevarno, kadar gre za roke ali noge, nevarno pa je, kadar sta prizadeta možgani in srčna mišica. Težava nastane pri osebah, ki že imajo zožitve žil, saj visoke temperature dodatno obremenijo organizem,« je za Kurir povedal dr. Ristić.

Dodal je, da temperature na plaži pogosto presežejo tudi 50 stopinj Celzija, kar povzroči širjenje krvnih žil in padec krvnega tlaka. »Pri osebah, ki že imajo zožene krvne žile, lahko to povzroči infarkt, žal pa tudi smrtni izid.«

