Po sredini katastrofi Nepalu grozijo nove poplave

Kako obsežne so bile sredine uničujoče poplave in zemeljski plaz na meji med Nepalom in Tibetom, v katerih je umrlo najmanj 500 ljudi, priča odziv kitajskega političnega vrha. Kitajski predsednik Xi Jinping se je želel na izrednem sestanku z uradniki uskladiti glede poteka iskanj pogrešanih prebivalcev. Tudi s kitajsko pomočjo Nepalu.

Na prizadetih območjih, kot je včeraj za BBC povedal Dhruba Gurmachhan iz humanitarne dobrodelne organizacije World Vision, vlada pravi kaos. Tisti, ki se jim je uspelo rešiti pred poplavnimi vodami, ki so s Himalaje po več kot 4500 metrih nadmorske višine preplavile doline v Nepalu in spremenile rečne struge več kot 100 kilometrov nižje, še vedno »obupno čakajo« na pomoč in podporo. »Odneslo je njihove hiše ... vse je izginilo. To je srce parajoča in zelo kritična situacija,« je povedal.

Razmere na terenu bi se lahko zaradi deževja in jezera, ki je nastalo po nedavnem zemeljskem plazu, zelo kmalu znova zaostrile. Na Kitajskem govorijo o »velikem tveganju«, da bi voda iz jezera lahko prebila bregove in povzročila drugo poplavo. Po poročanju kitajske državne radiotelevizije se je v pregradnem jezeru blizu nepalsko-tibetanske meje do petka nabralo približno 2,5 milijona kubičnih metrov vode.

Vir: Reuters

Znanstveniki so medtem vse bližje odgovoru na vprašanje o mehanizmu nastanka sredinega neverjetnega poplavnega vala. Najprej naj bi se na nadmorski višini 5200 metrov v reko zrušil spodnji del ledenika. Tomislav Popit z ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete je za TV Slovenija pojasnil, da je šlo za 200.000 kvadratnih metrov oziroma 28 nogometnih igrišč veliko ledeno ploščo, »prepojeno s številnim drobirjem, peskom in muljem«. In nastal je naravni jez: »V razmeroma kratkem času, zdaj po vseh izračunih je bilo to nekje slabe pol ure, se je toliko vode nabralo, da je prebilo ta naravni jez.« Potem je vse skupaj z veliko hitrostjo zdrsnilo v dolino.