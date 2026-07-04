Po svetu se širi nevarna okužba! Parazit povzroči tedne ali celo mesece hudih težav

Svetovna zdravstvena organizacija pozorno spremlja hitro širjenje mikroskopskega parazita Cyclospora, ki povzroča dolgotrajne in izjemno hude prebavne težave. Glavni simptom te okužbe, imenovane ciklosporiaza, je dolgotrajna in vodenasta driska, ki lahko ob odsotnosti zdravljenja traja več tednov ali celo mesecev. Okuženi se soočajo tudi z močnimi trebušnimi krči, napihnjenostjo, slabostjo, utrujenostjo in opaznim upadom telesne teže, bolezen pa je še posebej nevarna za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.

Glavno žarišče okužb so trenutno Združene države Amerike. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je do sredine junija 2026 zabeležil že skoraj 200 primerov v 17 zveznih državah. Največ obolelih ima New York, sledita pa mu Teksas in Illinois. Sezona teh okužb običajno traja od maja do avgusta, saj višje poletne temperature zgodovinsko sovpadajo s porastom števila obolelih. Ker ljudje s parazitom potujejo, se bolezen sedaj pospešeno širi drugod po svetu. Strokovnjaki ocenjujejo, da so primere zabeležili že v 16 evropskih državah, zdravstvene oblasti pa pozorno spremljajo situacijo, saj se okužba približuje tudi Evropi.

Čeprav bolezen v redkih primerih izzveni sama od sebe, večina bolnikov za ozdravitev potrebuje antibiotično zdravljenje. V ZDA je morala zaradi resnosti poteka bolezni v bolnišnici ostati že približno petina vseh okuženih, smrtnih primerov pa za zdaj niso zabeležili. Med obolelimi so ljudje vseh starosti, od 5 do 86 let, pri čemer je povprečna starost pacientov 42 let, večino oziroma 61 odstotkov vseh potrjenih primerov pa predstavljajo ženske.

Ameriške zdravstvene in inšpekcijske službe trenutno aktivno preiskujejo več skupkov okužb v različnih državah, vendar natančnega vira ali skupnega imenovalca za izbruh še niso odkrile. Iz urada CDC so sporočili, da trenutno ni dokazov, ki bi vse primere povezovali z enim samim, skupnim izvorom okužbe.