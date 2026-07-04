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CIKLOSPORIAZA

Po svetu se širi nevarna okužba! Parazit povzroči tedne ali celo mesece hudih težav

Lahko traja več tednov ali celo mesecev.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
N. P.
 4. 7. 2026 | 08:45
3:20
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Svetovna zdravstvena organizacija pozorno spremlja hitro širjenje mikroskopskega parazita Cyclospora, ki povzroča dolgotrajne in izjemno hude prebavne težave. Glavni simptom te okužbe, imenovane ciklosporiaza, je dolgotrajna in vodenasta driska, ki lahko ob odsotnosti zdravljenja traja več tednov ali celo mesecev. Okuženi se soočajo tudi z močnimi trebušnimi krči, napihnjenostjo, slabostjo, utrujenostjo in opaznim upadom telesne teže, bolezen pa je še posebej nevarna za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.

Glavno žarišče okužb so trenutno Združene države Amerike. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je do sredine junija 2026 zabeležil že skoraj 200 primerov v 17 zveznih državah. Največ obolelih ima New York, sledita pa mu Teksas in Illinois. Sezona teh okužb običajno traja od maja do avgusta, saj višje poletne temperature zgodovinsko sovpadajo s porastom števila obolelih. Ker ljudje s parazitom potujejo, se bolezen sedaj pospešeno širi drugod po svetu. Strokovnjaki ocenjujejo, da so primere zabeležili že v 16 evropskih državah, zdravstvene oblasti pa pozorno spremljajo situacijo, saj se okužba približuje tudi Evropi.

Čeprav bolezen v redkih primerih izzveni sama od sebe, večina bolnikov za ozdravitev potrebuje antibiotično zdravljenje. V ZDA je morala zaradi resnosti poteka bolezni v bolnišnici ostati že približno petina vseh okuženih, smrtnih primerov pa za zdaj niso zabeležili. Med obolelimi so ljudje vseh starosti, od 5 do 86 let, pri čemer je povprečna starost pacientov 42 let, večino oziroma 61 odstotkov vseh potrjenih primerov pa predstavljajo ženske.

Ameriške zdravstvene in inšpekcijske službe trenutno aktivno preiskujejo več skupkov okužb v različnih državah, vendar natančnega vira ali skupnega imenovalca za izbruh še niso odkrile. Iz urada CDC so sporočili, da trenutno ni dokazov, ki bi vse primere povezovali z enim samim, skupnim izvorom okužbe.

Prenaša se preko fekalno-oralne poti

Parazit Cyclospora se v človeško telo prenese z zaužitjem kontaminirane hrane ali vode. Ker gre za mikroskopskega prebavnega zajedavca, se okužba širi preko fekalno-oralne poti. To se najpogosteje zgodi na naslednje načine:

Sveže sadje in zelenjava: Najpogostejši viri izbruhov so sveži kmetijski pridelki (na primer jagodičevje, solate, zelišča, kot je koriander, in podobno), ki so bili zaliti ali oprani z oporečno vodo ali pa so prišli v stik z iztrebki okuženih živali ali ljudi med pobiranjem in pakiranjem.

Onesnažena voda: Pitje neprekuhane ali slabo filtrirane vode, ki vsebuje jajčeca parazita, prav tako povzroči okužbo.

Potovanja: Bolezen se po svetu pospešeno širi tudi zaradi potnikov, ki nevede potujejo znotraj inkubacijske dobe ali med prebolevanjem okužbe in parazita zanesejo v nova okolja.

Parazit se le redko prenaša neposredno s človeka na človeka, saj njegova jajčeca, ko se izločijo z blatom, potrebujejo nekaj dni ali celo tednov na toplem, da postanejo kužna za naslednjega človeka.

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