Po težki operaciji nove informacije o papežu Leonu, to sporočajo njegovi zdravniki

Papeževo okrevanje po operaciji pljuč dobro napreduje, so v izjavi, ki jo je Vatikan objavil v četrtek popoldne, zapisali njegovi zdravniki. Ti so še dodali, da so papeževi rutinski pregledi dva dni po operaciji pokazali normalne rezultate, rentgenska slika prsnega koša pa kaže na dobro okrevanje operiranega pljučnega krila.

Zdravniška ekipa je še dejala, da papež Leon XIV že lahko samostojno opravlja vsakodnevne dejavnosti in se udeležuje fizioterapije, ki jo lahko prav tako dobro opravlja, njegovo gibanje pa ni okrnjeno, piše Dnevnik. hr. Za njim je tudi že druga mirna noč, ki jo je 71-letni poglavar katoliške cerkve, ki okreva po operaciji pljučnega raka, preživel v bolnišnici.

Noč v bolnišnici je preživel mirno. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Papežu Leonu XIV so, kot smo pisali, diagnosticirali adenokarcinom pljuč, najpogostejšo obliko raka tega organa, ter mu s kirurškim posegom odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila.

Čeprav dobro in hitro okreva, pa si mora papež Leon XIV kljub temu zdaj vzeti nekaj časa za počitek, zato so do 20. oktobra odpovedali vse njegove aktivnosti, po potrebi bodo nato odpovedali ali prestavili še kakšno. Vse je odvisno od tega, kaj mu bodo svetovali zdravniki. Papež ima sicer zelo natrpan urnik. Od 6. do 17. novembra naj bi obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, iz Vatikana pa so v sredo sporočili, da se glede načrtovanega potovanja ni nič spremenilo. Kljub temu je perujska predsednica Keiko Fujimori dejala, da se datumi lahko spremenijo, v primeru, da bi papež za okrevanje potrebovanj dalj časa.