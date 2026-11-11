Po tragediji v psihiatrični bolnišnici: kje je bil zdravnik, ko so klečali na pacientu? (FOTO)

Tragična smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v Zagrebu, ki ji je sledila še pretresljiva vest, da je njegova zaročenka zaradi hudega stresa izgubila njunega nerojenega otroka, še naprej pretresa hrvaško javnost. Medtem ko so štirje zdravstveni tehniki v priporu zaradi suma umora, se vprašanja o sistemskih odpovedih in odgovornosti zdravnikov kar vrstijo.

Za medije je spregovoril ugledni hrvaški nevropsihiater dr. Ivan Urlić, dolgletni vodja Oddelka za zdravljenje akutnih psihičnih motenj v KBC Split, ki je opozoril na ključna pravila pri delu z nemirnimi pacienti.

Zdravnik mora biti prisoten – on je glava ekipe

Eno osrednjih vprašanj, ki vzbuja dvome o ustreznosti ukrepanja, je prisotnost zdravnika med izvajanjem fizične sile. Posnetek osmih minut groze prikazuje tehnike, ki klečijo na privezanem Periši in mu na glavo pritiskajo blazino, kar se je končalo z zastojem srca. »Zdravnik mora biti prisoten. On je odgovoren, saj je glava celotne ekipe,« je bil za Dnevnik Nove TV jasen dr. Urlić. Poudaril je, da fizična prisila v psihiatriji ne sme biti vsakodnevna praksa, temveč skrajni ukrep, ko pacienta ni mogoče pomiriti s pogovorom ali ob pomoči družine.

Grozljivi posnetki iz Psihiatrične bolnišnice Jankomir, Zagreb. FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

Tragedija je razgalila tudi širše težave v hrvaškem zdravstvenem sistemu. Bolnišnica na Jankomiru naj bi šele po tem tragičnem dogodku dobila uradni interventni tim. Vendar Urlić opozarja, da formalno ustanavljanje skupin ne pomaga, če zaposleni nimajo zadostnih praktičnih izkušenj in mentorstva. »V šoli se naučiš protokolov in evropskih predpisov, vendar so izkušnje nepogrešljive. Starejši zaposleni morajo svoje znanje predajati mlajšim kolegom,« pravi Urlić in dodaja, da so razmere v psihiatričnih ustanovah izjemno težke. Pomanjkanje kadra, odhodi zdravnikov v tujino in preobremenjenost preostale ekipe ustvarjajo pogoje, v katerih so zaposleni izčrpani: »Ljudje delajo kot v rudniku, nenehno so utrujeni. V takih razmerah morda ne reagirajo z dovolj potrpežljivosti, kot bi sicer.«

Premier: »To je umor«

Potem ko bolnišnica o smrti 32-letnika družine ni obvestila takoj (zaročenko so poklicali šele pozno zvečer), se pojavljajo tudi sumi o poskusih prikrivanja okoliščin. Dr. Urlić meni, da je treba dogodek podrobno raziskati, saj vodstvo bolnišnice po njegovih informacijah sprva sploh ni bilo seznanjeno z dramatičnimi podrobnostmi, ki so botrovale smrti. »Učenje na lastnih napakah stane največ, vendar ta izkušnja nikakor ne sme ostati neopažena,« zaključuje psihiater.

Preiskava okoliščin smrti Kristiana Josipa, ki jo je za umor javno označil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, se medtem nadaljuje, družina pokojnega pa žaluje za dvema izgubljenima življenjema in zahteva odgovornost vseh vpletenih.