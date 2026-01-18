  • Delo d.o.o.
SPOR ZARADI GRENLANDIJE

Po Trumpovi grožnji evropskim državam te zdaj sporočajo tole, oglasil se je tudi Golob

Države, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost pred dnevi kot prve napotile manjše število vojakov, Trump pa jim je v soboto zagrozil s carinami, so poudarile, da bodo ostale enotne.
Danska premierka Mette Frederiksen in predsednik ZDA Donald Trump FOTO: Odd Andersen Afp
STA, A. Ka.
 18. 1. 2026 | 16:10
 18. 1. 2026 | 17:00
Osem evropskih držav je danes v skupni izjavi zavrnilo grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin zaradi Grenlandije. »Grožnje spodkopavajo transatlantske odnose in prinašajo tveganje eskalacije,« so poudarile Nemčija, Danska, Finska, Francija, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo. Države, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost pred dnevi kot prve napotile manjše število vojakov, Trump pa jim je v soboto zagrozil s carinami, so poudarile, da bodo ostale enotne, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Še naprej bomo v svojem odgovoru enotne in usklajene. Zavezane smo ohranjanju naše suverenosti,« so zapisale v skupni izjavi.

Države so tudi poudarile, da vojaška vaja Arktična odpornost, ki jo koordinira Danska, za nikogar ne predstavlja grožnje, ampak je odgovor na potrebo po večji varnosti na območju Arktike. »Kot zaveznice Nata smo zavezane krepitvi varnosti na območju Arktike. To je skupni transatlantski interes,« so zapisale. Izrazile so tudi solidarnost z Dansko in prebivalci Grenlandije. »Na podlagi procesa, ki se je začel prejšnji teden, smo pripravljeni začeti dialog, ki temelji na načelih suverenosti in ozemeljske celovitosti,« so poudarile in dodale, da trdno stojijo za temi načeli.

Odziv danske premierke in Goloba

Danska premierka Mette Frederiksen je medtem danes poudarila, da Evropa ne bo popustila pod pritiskom in da se ne bo pustila izsiljevati. »Mi nismo tisti, ki si prizadevamo za konflikt,« je dejala za dansko tiskovno agencijo Ritzau in dodala, da pozdravlja podobne signale iz drugih evropskih držav. Kot je dodala, Danska prejema veliko podpore, hkrati pa postaja vse bolj jasno, da »gre za zadevo, ki sega daleč preko naših meja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podporo izjavi je danes izrazil predsednik slovenske vlade Robert Golob. »Izražam svojo nedvoumno podporo izjavi Danske in drugih evropskih zaveznic Nata, ki so se tako kot Slovenija zavezale krepitvi arktične varnosti,« je, kot je na družbenem omrežju X sporočila vlada, poudaril Golob.

