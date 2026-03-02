Po udarih na Iran se širi vojna, Izrael napoveduje nove napade

Napad na eno najpomembnejših naftnih industrijskih objektov v Savdski Arabiji bi lahko imel daljnosežne posledice za svetovno gospodarstvo, opozarja urednik za ekonomijo pri Sky Newsu Ed Conway. Po navedbah savdskega ministrstva za obrambo je požar v rafineriji Ras Tanura povzročil padec razbitin na objekt. Ali je proizvodnja prizadeta, za zdaj ni jasno, toda že sama negotovost je pretresla trge. Kompleks Ras Tanura vključuje eno največjih rafinerij na Bližnjem vzhodu s kapaciteto okoli 550.000 sodov na dan in predstavlja ključno izvozno točko savdske nafte. Conway ga opisuje kot »mitsko mesto« savdske energetske zgodovine. »Začetna zaskrbljenost se že pozna na trgih, zato so cene nafte v zadnjih urah občutno zrasle,« poudarja in dodaja, da je prezgodaj za oceno, kako daleč lahko sežejo posledice morebitne eskalacije.

Pretresi se medtem širijo po regiji. Po napadih na Iran so se spopadi razplamteli tudi v Iraku, kjer delujejo proiranske oborožene skupine. Od nedelje je bilo tam ubitih okoli deset proiranskih borcev, med drugim pripadnik skupine Kataib Hezbolah, potem ko je bilo napadeno njihovo oporišče Jurf al Nasr. Druga šiitska skupina je sporočila, da je z dronom napadla ameriško vojaško oporišče blizu bagdadskega letališča, a uradne potrditve za zdaj ni. O eksplozijah poročajo tudi iz Erbila v iraškem Kurdistanu, kjer delujejo ameriški diplomati in vojaki. Iraški zunanji minister je opozoril, da je država neposredno prizadeta zaradi vojne in izpostavljena vse večjim varnostnim izzivom.

Dim nad prizoriščem izraelskega zračnega napada, ki je bil 2. marca 2026 usmerjen v pisarne Al-Qard al-Hassan, finančne institucije, povezane s Hezbolahom, v južnem obalnem libanonskem mestu Tyre. FOTO: Kawant Haju Afp

Konflikt se je razširil tudi na Libanon. Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je napovedal, da bo Izrael poleg Irana zadal hud udarec tudi gibanju Hezbolah. »Napadli bomo vse teroristične voditelje in frakcije, ki se bodo vzdignile, da bi nam škodovale,« je dejal. Izraelska vojska je že izvedla več napadov na Bejrut in jug Libanona, potem ko je Hezbolah na Izrael izstrelil rakete. Ameriško veleposlaništvo v Bejrutu je svoje državljane pozvalo, naj državo nemudoma zapustijo. Vzporedno s tem je katarska državna družba QatarEnergy po iranskih napadih na del svojih objektov ustavila proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina na lokacijah Ras Laffan in Mesaieed. Katar je eden največjih svetovnih proizvajalcev zemeljskega plina, zato bi daljše motnje prizadele globalne energetske trge. Perzijski zaliv ni ključen le za energijo, temveč tudi za svetovno trgovino in mednarodni promet. Če bi se konflikt še poglobil in ogrozil prost pretok blaga ter ljudi, bi bile posledice precej širše od rasti cen nafte. Energetski trgi so se že odzvali, vprašanje pa je, kako daleč bo šel ta val negotovosti.