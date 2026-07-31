  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAOS V CEUTI

Po vdoru migrantov v Evropo se je odzval premier Janša: »To je bilo načrtovano«

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.
Premier Janša je prepričan, da vdor migrantov ni naključje. FOTO: Delo Ui
Premier Janša je prepričan, da vdor migrantov ni naključje. FOTO: Delo Ui
STA, B. K. P.
 31. 7. 2026 | 17:17
2:29
A+A-

Premier Janez Janša je v odzivu na množičen prihod migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v zadnjih dneh poudaril, da je bilo pred tem dogajanjem »kar nekaj« opozoril. »Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano,« je še zapisal v angleščini na družbenem omrežju X. 

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so 25.000 migrantov že vrnili v Maroko. Ob naraščanju napetosti je eksklavo danes obiskal Pedro Sanchez. Nenaden prihod več deset tisoč migrantov je označil kot napad na špansko ozemlje, zanj pa okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi.

Odzivi na naval migrantov v Ceuto se vrstijo tudi v EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek evropske agencije za nadzor meja Frontex. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, Italija pa predlaga začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije. Z italijansko premierko Giorgio Meloni se strinja tudi finska ministrica za notranje zadeve Mari Rantanen je denimo dejala, da je Španija »pri ščitenju zunanje meje Schengena pogorela na celi črti«, zato bi jo bilo treba izključiti. 

Maroške oblasti se o vzrokih za nenaden val in o ukrepih svojih obmejnih organov še niso uradno izrekle. Strokovne analize pa opozarjajo, da bi dogajanje lahko bilo povezano z regionalnim rivalstvom med Marokom in Alžirijo. Premier Sánchez je namreč 20. julija prvič po štirih letih obiskal Alžir. Maja 2021 je Maroko že oslabil mejni nadzor v času diplomatskega spora, ko je Španija dovolila zdravljenje vodje gibanja za neodvisnost Zahodne Sahare. Tista kriza se je končala šele leta 2022, ko je Madrid spremenil svojo nevtralno politiko in podprl maroški načrt avtonomije za Zahodno Saharo, kar pa je zmotilo Alžirijo. Ponovno ogrevanje odnosov z Alžirijo bi tako lahko povzročilo nove napetosti na meji z Marokom.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

MarokoŠpanijamigrantimejaEvropa
ZADNJE NOVICE
18:32
Novice  |  Slovenija
VELIK POŽAR

Uprava za zaščito in reševanje ob požaru na Bovškem aktivirala državni načrt

Gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala air tractor zajemajo vodo za gašenje, da se umaknejo na kopno.
31. 7. 2026 | 18:32
18:21
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: začutili boste, da je čas za spremembe

Luna bo dan začela v občutljivih Ribah, zvečer pa prešla v Ovna in prinesla več odločnosti, poguma ter želje po novih začetkih.
31. 7. 2026 | 18:21
18:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: po poteh močvirskih gozdov in travnikov (FOTO)

Ob bregovih Sore pod Škofjo Loko ni naselja, vasi so umaknjene daleč stran na rečne police in pobočja Polhograjskega hribovja​.
31. 7. 2026 | 18:15
18:00
Bulvar  |  Domači trači
PROMETNA NESREČA

Primož Roglič šokiral z objavo: »Pred nekaj dnevi me je zbil avto« (FOTO)

Žal ne bo mogel sodelovati na dirkah v San Sebastianu in Burgosu, je dodal naš kolesarski as.
31. 7. 2026 | 18:00
17:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
MNOŽIČNI PRETEP

Mladoletni Slovenec v središču preiskave po pretepu v Poreču

Policija ga sumi, da je med množičnim pretepom na poreški rivi mladoletnemu hrvaškemu državljanu povzročil hude telesne poškodbe. Tudi sam je bil v incidentu hudo poškodovan.
31. 7. 2026 | 17:42
17:17
Novice  |  Svet
KAOS V CEUTI

Po vdoru migrantov v Evropo se je odzval premier Janša: »To je bilo načrtovano«

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.
31. 7. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki