Po vdoru migrantov v Evropo se je odzval premier Janša: »To je bilo načrtovano«

Premier Janez Janša je v odzivu na množičen prihod migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v zadnjih dneh poudaril, da je bilo pred tem dogajanjem »kar nekaj« opozoril. »Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano,« je še zapisal v angleščini na družbenem omrežju X.

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so 25.000 migrantov že vrnili v Maroko. Ob naraščanju napetosti je eksklavo danes obiskal Pedro Sanchez. Nenaden prihod več deset tisoč migrantov je označil kot napad na špansko ozemlje, zanj pa okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi.

Odzivi na naval migrantov v Ceuto se vrstijo tudi v EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek evropske agencije za nadzor meja Frontex. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, Italija pa predlaga začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije. Z italijansko premierko Giorgio Meloni se strinja tudi finska ministrica za notranje zadeve Mari Rantanen je denimo dejala, da je Španija »pri ščitenju zunanje meje Schengena pogorela na celi črti«, zato bi jo bilo treba izključiti.

Maroške oblasti se o vzrokih za nenaden val in o ukrepih svojih obmejnih organov še niso uradno izrekle. Strokovne analize pa opozarjajo, da bi dogajanje lahko bilo povezano z regionalnim rivalstvom med Marokom in Alžirijo. Premier Sánchez je namreč 20. julija prvič po štirih letih obiskal Alžir. Maja 2021 je Maroko že oslabil mejni nadzor v času diplomatskega spora, ko je Španija dovolila zdravljenje vodje gibanja za neodvisnost Zahodne Sahare. Tista kriza se je končala šele leta 2022, ko je Madrid spremenil svojo nevtralno politiko in podprl maroški načrt avtonomije za Zahodno Saharo, kar pa je zmotilo Alžirijo. Ponovno ogrevanje odnosov z Alžirijo bi tako lahko povzročilo nove napetosti na meji z Marokom.